Французская матрица на редком оружии: ВСУ сбили два экспериментальных дрона "Мерлин" за два дня

"Мерлин-ВР" является разведывательным дроном, который враг представил в 2021 году как экспериментальное оружие. Но за последние два дня россияне потеряли два "уникальных высокотехнологичных" БПЛА.

В прошлом году говорилось о том, что благодаря БПЛА "Мерлин" оккупанты отслеживают ситуацию и пытаются собрать оперативные данные. Два беспилотника уничтожили тогда над Николаевской и Херсонской областями.

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Редкие "Мерлин-ВР" сбили зенитными FPV-дронами

8 сентября Национальная гвардия Украины показала видео поражения этого БПЛА, а 9 сентября волонтер Сергей Стерненко выложил видео работы по "Мерлину" и "Суперкаму" 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона "Рубеж" на Лимано-Купянском направлении сбили "Мерлин"

"Мерлин-ВР" можно увидеть значительно реже, чем дрон Zala или "Орлан". ВСУ впервые сбили его в июне 2022 года, тогда же и рассмотрели, что внутри.

Россияне используют в нем французские тепловизионные матрицы Lynred (Ulis) PICO1024, а вместо топливного бака была установлена пластиковая канистра, вероятно, для удешевления производства. Также в нем были найдены израильская линза и китайский стартер-генератор,

– приводят данные Defense Express.

В следующий раз "Мерлин" попал в руки Сил обороны в январе 2023 года. Вероятно, оккупанты решили не запускать в массовое производство эту разработку, поэтому и нечасто используют их на фронте.

Разработало этот дрон НИИ современных телекоммуникационных технологий, которое базируется в Смоленске. Данных о беспилотнике немного: он имеет максимальную высоту полета до 5000 метров, может находиться в воздухе до 10 часов, переносит от 6,5 до 8 килограммов полезной нагрузки.