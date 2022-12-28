Новые успехи ВСУ будут нокдауном для Кремля, – политолог объяснил "мирный план" России

В Кремле нагло заявляют, что они не собираются уходить с оккупированных территорий Украины даже при мирных переговорах. Однако дальнейшие успехи ВСУ могут вообще уничтожить путинский режим.

Об этом 24 каналу рассказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчян. По его словам, дальнейшие успехи и неудачи оккупантов в Украине будут напрямую влиять на будущее путинского режима.

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Подобные заявления в Кремле во многом направлены на российскую аудиторию. Они хотят продемонстрировать, что находятся в доминантной позиции. Однако уже "даже самый зомбированный и тупой россиянин" понимает, что ситуация на фронте складывается нехорошо для оккупантов.

То, что у них продолжает работать более-менее отлажено – пропаганда. Они дают пищу для пропаганды и будут делать это до последнего дыхание. Я думаю уже не только зомбированный, но и слишком тупой россиянин понял, что процесс идет не так, как им бы хотелось. Параллельно нарастает недоверие к власти,

– отметил Чибухчян.

Украина может отправить российские власти в нокаут

Как отметил Чибухчян, когда Россия в самом начале войны оккупировала достаточно значительное количество территории Украины, то создала для себя условный "пояс безопасности". В случае неудач на фронте они могли что-либо придумывать, изменять целые войны и т.д.

С каждым успехом ВСУ этот "пояс" россиян становится все меньшим. С каждой последующей освобожденной территорией российские власти все ближе к краху.

Каждый последующий успех ВСУ будет большим ударом для оккупантов. Это уже не пощечина, а нокдаун. И каждый последующий успех будет нокдауном для российского режима. И любой из этих нокдаунов может превратиться в нокаут,

– считает Чибухчян.

Новые успехи ВСУ будут нокдауном для Кремля – Чибухчян: смотрите видео

Он искренне надеется, что уже к лету 2023 украинские войска зайдут в Крым или Луганск или Донецк. Это точно станет ударом, от которого россияне отойти уже не смогут.

Также не стоит забывать, что уже в 2024 году будут новые выборы президента США. И Джо Байдену важно добиться конкретного результата в Украине уже в ближайшие полгода. Поэтому, по мнению Чибухчяна, США сейчас будут оказывать больше военной помощи.

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