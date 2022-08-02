черноморский флот россии после войны в Украине не способен проводить парады, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
черноморский флот россии вряд ли сможет организовывать какие-то массовые мероприятия, пока идет война. Очередной неудачей для россиян стал удар дрона по штабу черноморского флота в оккупированном Севастополе.
Британские разведчики напомнили об ударе по крейсеру "Москва"
В разведке Министерства обороны Великобритании прокомментировали заявления россии о вероятной атаке украинского беспилотника против штаба черноморского флота в день российских вмф, в результате чего были отменены празднования.
Кстати В сети сообщают о "хлопке" в оккупированном Севастополе
Как подчеркнули британские разведчики, удар по российскому штабу – это последняя из неудач для черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, включавших, в том числе потерю флагманского крейсера "Москва" в апреле 2022 года.
Там также отметили, что после заявлений об упраздненных парадах в Севастополе маловероятно, что черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий.
россия до сих пор не нашла виновных в атаке на штаб черноморского флота
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что россия до сих пор не нашла виновных в атаке на штаб черноморского флота.
Там подчеркнули, что ситуация не в пользу россии, которая вначале заявила о провокации Украины, а затем сообщила об атаке из самого Севастополя.
Если это сделал "проукраинский диверсант" из оккупированного Севастополя, значит по шапке должно получить местное фсб, которое прогавило "теракт",
– говорится в сообщении.
Если же беспилотник прилетел из Одессы, то удар по штабу подвергает сомнению качество противовоздушной обороны россии в Крыму.
Что известно об атаке на штаб черноморского флота россии
- Взрыв в штабе черноморского флота россии произошел утром 31 июля. россия цинично попыталась переложить вину на Украину.
- Но спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что информация о вероятной украинской атаке – не соответствует действительности. По его словам, это очередная провокация со стороны россиян.
- Штаб черноморского флота атаковали из самодельного беспилотника, в результате чего якобы пострадали 6 человек. Среди пострадавших вроде бы сотрудники штаба флота.
- Впоследствии оказалось, что российский штаб был атакован из самого Севастополя.
- В Военно-морских силах Украины отметили, что провокации в Севастополе еще раз доказали, что россияне в Крыму боятся ВСУ.
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