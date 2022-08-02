черноморский флот россии после войны в Украине не способен проводить парады, – разведка Британии

черноморский флот россии вряд ли сможет организовывать какие-то массовые мероприятия, пока идет война. Очередной неудачей для россиян стал удар дрона по штабу черноморского флота в оккупированном Севастополе.

Британские разведчики напомнили об ударе по крейсеру "Москва"

В разведке Министерства обороны Великобритании прокомментировали заявления россии о вероятной атаке украинского беспилотника против штаба черноморского флота в день российских вмф, в результате чего были отменены празднования.

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Как подчеркнули британские разведчики, удар по российскому штабу – это последняя из неудач для черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, включавших, в том числе потерю флагманского крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

Там также отметили, что после заявлений об упраздненных парадах в Севастополе маловероятно, что черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий.

россия до сих пор не нашла виновных в атаке на штаб черноморского флота

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что россия до сих пор не нашла виновных в атаке на штаб черноморского флота.

Там подчеркнули, что ситуация не в пользу россии, которая вначале заявила о провокации Украины, а затем сообщила об атаке из самого Севастополя.

Если это сделал "проукраинский диверсант" из оккупированного Севастополя, значит по шапке должно получить местное фсб, которое прогавило "теракт",

– говорится в сообщении.

Если же беспилотник прилетел из Одессы, то удар по штабу подвергает сомнению качество противовоздушной обороны россии в Крыму.

Что известно об атаке на штаб черноморского флота россии

Взрыв в штабе черноморского флота россии произошел утром 31 июля. россия цинично попыталась переложить вину на Украину.

Но спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что информация о вероятной украинской атаке – не соответствует действительности. По его словам, это очередная провокация со стороны россиян.

Штаб черноморского флота атаковали из самодельного беспилотника, в результате чего якобы пострадали 6 человек. Среди пострадавших вроде бы сотрудники штаба флота.

Впоследствии оказалось, что российский штаб был атакован из самого Севастополя.

В Военно-морских силах Украины отметили, что провокации в Севастополе еще раз доказали, что россияне в Крыму боятся ВСУ.

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