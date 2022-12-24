Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943, – вице-президент Еврокомиссии

После варварского нападения на Украину в феврале 2022 года Путина начали сравнивать с Гитлером. У обоих диктаторов нашли общие черты правления и жажду смерти.

В частности, это отметил и вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Он говорит, что кремлевский диктатор сейчас находится в том же положении, что и Адольф Гитлер в 1943 году – когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

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Какой тактики придерживается Путин

Тиммерманс подчеркнул, что Россия сейчас полный изгой на международной арене, ведь внедренные санкции "сильно кусаются", а война стоит очень много денег.

Вице-президент отметил, что Путин ошибся относительно устойчивости украинцев. Кроме того, он напомнил, что "Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года и длилась еще два года".

Путин может еще очень долго делать много хаоса. Отсюда – бомбардировка энергетической инфраструктуры Украины с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу.

– считает Тиммерманс.

По его мнению, российский президент использует энергетику, а также миграцию как оружие, потому что знает, что эти вопросы болезненны для стран Европы. Путин думает, что таким образом сможет посеять раздор и хаос среди европейских союзников.

Как заставить Россию изменить курс

По мнению вице-президента Еврокомиссии, единственное, что способно изменить курс России – "это осознать, что Запад не сдается независимо от событий на поле боя".

"Как только Путин и Лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", – сказал Тиммерманс.

Следует отметить, что недавно анализировать политику Путина взялся и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также считает, что кремлевский диктатор недооценил Украину. Путин считал, что сможет взять Киев и обезглавить правительство в течение нескольких дней.

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