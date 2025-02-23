Войну не обязательно спровоцировали россияне, спецпредставитель Трампа Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что войну в Украине спровоцировала не обязательно Россия. Она якобы видела угрозу из-за вступления Украины в НАТО.

Он заявил, что она так или иначе должна кончиться. Об этом сообщает 24 Канал на эфир CNN.

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Что же спровоцировало войну, по мнению Уиткоффа

Спецпредставитель президента Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия не единственная спровоцировала войну в Украине, ведь "тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО".

Война, независимо от того, кто ее начал, должна закончиться. Война не должна была состояться. Ее спровоцировали. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали россияне. Тогда были всевозможные разговоры о присоединении Украины к НАТО. Этого не должно было произойти. Это фактически стало угрозой для россиян,

– заявил Уиткофф.

Напомним, Стив Уиткофф также упомянул о стамбульских соглашениях 2022 года, которые США могут рассмотреть как основу для предложения мирного соглашения между Украиной и Россией.