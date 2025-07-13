Чтобы защитить того, кого любишь, надо его потерять, – военный о разлуке с родными
- Поэт и военный Артур Дронь рассказал о тяжести разлуки с родными во время войны, подчеркивая важность защиты семьи путем службы в армии.
- Дронь отмечает, что военные жертвуют временем с семьями, иногда не видя детей или теряя возможность быть на похоронах близких, и спрашивает о возможности ротации военных для повышения эффективности службы.
- Он отмечает уважение к военным, которые годами не видят свои семьи, и подчеркивает, что защитить семью можно, только присоединившись к армии и сражаясь на фронте.
- Дронь считает, что распределение службы между большим количеством лиц уменьшил бы нагрузку на отдельных военных и повысил бы эффективность.
Поэт Артур Дронь, который сейчас воюет на фронте, рассказал о разлуке с родными во время войны. Он написал об этом эссе.
Он призывает к уважению к военным за то, что они годами не видят свою семью. Об этом Артур Дронь размышлял в интервью 24 Каналу.
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Как военные годами не видят свою семью?
Военный и поэт Артур Дронь в своем эссе "До конца" выразил мнение, что чтобы защитить того, кого любишь, надо его потерять. Так он описывает разлуку с родными и друзьями. Однако у нас есть категория людей, которые говорят, что не идут воевать, потому что у них семья, которую надо защитить здесь.
Дронь отметил, что ему интересно, как бы формировалась эта реплика у какого-то мужчины, который бы должен был это говорить россиянам в своем доме.
Мы знаем огромное количество историй семей, которым не повезло в начале вторжения оказаться в районах, которые сразу оккупировали. Мы знаем рассказы людей из освобожденных территорий, где целые семьи убивали просто так. Каждый должен понимать, что если россияне дойдут до твоей семьи – ты ее уже не защитишь. Твой шанс защитить ее – поехать от нее далеко и защищать в составе армии. Быть вооруженным и быть сильным,
– говорит он.
Он отмечает, что в армии есть погибшие, раненые, а те кто жив, также платят высокую цену – развод с семьей.
"Сколько есть историй, что родился ребенок перед вторжением, а отец видел его два раза, или когда боец приезжает в отпуск, а сын не узнает. А сколько семей распадаются? Или хотя бы истории, когда дети не могут приехать с фронта на похороны родителей. Это все большая жертва и боль, которая не является очевидной для людей, в отличие от потери здоровья или жизни. Но на самом деле это очень важно", – подчеркивает Дронь.
Он спрашивает: "Почему один человек должен быть без семьи 3 года, если могут 3 человека служить по году?" Это, по его мнению, в частности повысило бы эффективность войска.