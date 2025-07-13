Чтобы защитить того, кого любишь, надо его потерять, – военный о разлуке с родными

Поэт Артур Дронь, который сейчас воюет на фронте, рассказал о разлуке с родными во время войны. Он написал об этом эссе.

Он призывает к уважению к военным за то, что они годами не видят свою семью. Об этом Артур Дронь размышлял в интервью 24 Каналу.

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Как военные годами не видят свою семью?

Военный и поэт Артур Дронь в своем эссе "До конца" выразил мнение, что чтобы защитить того, кого любишь, надо его потерять. Так он описывает разлуку с родными и друзьями. Однако у нас есть категория людей, которые говорят, что не идут воевать, потому что у них семья, которую надо защитить здесь.

Дронь отметил, что ему интересно, как бы формировалась эта реплика у какого-то мужчины, который бы должен был это говорить россиянам в своем доме.

Мы знаем огромное количество историй семей, которым не повезло в начале вторжения оказаться в районах, которые сразу оккупировали. Мы знаем рассказы людей из освобожденных территорий, где целые семьи убивали просто так. Каждый должен понимать, что если россияне дойдут до твоей семьи – ты ее уже не защитишь. Твой шанс защитить ее – поехать от нее далеко и защищать в составе армии. Быть вооруженным и быть сильным,

– говорит он.

Он отмечает, что в армии есть погибшие, раненые, а те кто жив, также платят высокую цену – развод с семьей.

"Сколько есть историй, что родился ребенок перед вторжением, а отец видел его два раза, или когда боец приезжает в отпуск, а сын не узнает. А сколько семей распадаются? Или хотя бы истории, когда дети не могут приехать с фронта на похороны родителей. Это все большая жертва и боль, которая не является очевидной для людей, в отличие от потери здоровья или жизни. Но на самом деле это очень важно", – подчеркивает Дронь.

Он спрашивает: "Почему один человек должен быть без семьи 3 года, если могут 3 человека служить по году?" Это, по его мнению, в частности повысило бы эффективность войска.