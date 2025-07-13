Він закликає до поваги до військових за те, що вони роками не бачать свою сім'ю. Про це Артур Дронь розмірковував у інтерв'ю 24 Каналу.

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Як військові роками не бачать свою сім'ю?

Військовий та поет Артур Дронь у своєму есе "До кінця" висловив думку, що аби захистити того, кого любиш, треба його втратити. Так він описує розлуку з рідними та друзями. Проте у нас є категорія людей, які кажуть, що не ідуть воювати, бо в них сім’я, яку треба захисти тут.

Дронь зазначив, що йому цікаво, як би формувалася ця репліка в якогось чоловіка, який би мав це казати росіянам у своїй хаті.

Ми знаємо величезну кількість історій сімей, яким не пощастило на початку вторгнення опинитися в районах, які одразу окупували. Ми знаємо розповіді людей зі звільнених територій, де цілі родини вбивали просто так. Кожен має розуміти, що якщо росіяни дійдуть до твоєї сім’ї – ти її вже не захистиш. Твій шанс захистити її – поїхати від неї далеко і захищати у складі армії. Бути озброєним і бути сильним,

– каже він.

Він зазначає, що у війську є загиблі, поранені, а ті хто живий, також платять високу ціну – розлучення з сім'єю.

"Скільки є історій, що народилася дитина перед вторгненням, а батько бачив її зо два рази, чи коли боєць приїздить у відпустку, а син не впізнає. А скільки сімей розпадаються? Чи бодай історії, коли діти не можуть приїхати з фронту на похорон батьків. Це все велика жертва і біль, який не є очевидним для людей, на відміну від втрати здоров’я чи життя. Але насправді це дуже важливо", – підкреслює Дронь.

Він запитує: "Чому одна людина має бути без сім’ї 3 роки, якщо можуть 3 людини служити по року?" Це, на його думку, зокрема підвищило б ефективність війська.