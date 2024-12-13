Россия продвинулась на фронте, в Киеве упали обломки БПЛА: хронология 1023 дня войны
Силы обороны уже 1023 дня подряд сдерживают нашествие врага по всему фронту. Российские войска пытаются захватить все больше украинских территорий и не прекращают терроризировать население нашей страны.
О ситуации на фронте, последствия вражеских атак, успехи наших Сил обороны, главные новости за 12 декабря – сообщает 24 Канал.
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Аналитики сообщили, что россияне окружают украинские силы у Успеновки Кураховской общины Донецкой области. В "мешке" оказались сразу несколько населенных пунктов, где держатся наши защитники. Также, по их данным, был освобожден Александр Луценко, командующего ОТУ "Донецк". В вечерней сводке Генштаба говорится, что с начала суток 12 декабря на фронте зафиксировали 190 боевых столкновений, горячее всего – на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты нанесли по территории Украины 31 авиаудар, сбросили 61 КАБ и задействовали 568 дронов-камикадзе. Враг совершил 3194 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с февраля 2022 года количество потерь из-за вторжения России в Украину превысило миллион человек погибшими и ранеными. Еженедельно более 10 тысяч человек убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты, Также генсек НАТО отметил, что Россия платит высокую цену за незначительные продвижения на фронте. Так, оккупанты потеряли 700 тысяч человек погибшими и ранеными, а этот месяц стал для врага рекордным по количеству потерь. В Сумах вечером 12 декабря прогремел взрыв. Предположительно, враг нанес удар управляемой авиабомбой. Предварительно Воздушные силы предупредили о движении КАБ в направлении Белополья. Кроме того, в области фиксировали также движение БПЛА. Российская армия атаковала Киев беспилотниками, обломки упали в Печерском районе. По данным КГВА, предварительно – на открытой территории, без пожара и пострадавших". Ситуация на Покровском направлении в течение последних месяцев остается напряженной. Однако военное командование готовится ко всем вариантам, сообщил главнокомандующий Александр Сырский. Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага, Главком добавил, что благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу. Российская армия оккупировала село Заря и продвинулась в нескольких населенных пунктах Донецкой области, включая Новотроицкое, Успеновку, Курахово и Сонцовку. Также аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских войск возле Веселого Гая. Вечером 12 декабря Россия запустила "Шахеды" по Украине. Сначала тревога прозвучала на Киевщине, где работала ПВО, а затем добралась до столицы. В Киеве зафиксировали падение обломков БпЛА. Произошло это в Печерском районе. Украина уже зафиксировала более 120 случаев, когда российские ракеты или дроны пролетали над или вблизи ядерных станций. При этом ранее основную угрозу составляли дроны, однако сейчас страна-агрессор использует более дорогие ракеты. Это свидетельствует о готовности врага достигать цели любой ценой. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша несет наибольшее бремя среди европейский стран из-за войны в Украине. Он отметил, что именно Польша обеспечивает усиленную оборону границ НАТО с Россией и Беларусью. Я хотел бы, чтобы это дошло до всех политиков в Европе, а также в Киеве, что Польша также взяла на себя бремя защиты границы НАТО, всего Европейского Союза и границы НАТО с Беларусью и Россией. Сейчас мы инвестируем 4,7% ВВП в оборону, Вечером 12 декабря на Киевщине зафиксировали российские "Шахеды". По ним работала ПВО. В 13:40 12 декабря стало известно, что количество жертв в Запорожье возросло до 11 человек. Спасатели из-под завалов дома достали тело женщины. В 14:33 председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что поисково-спасательная операция закончилась. Она длилась почти двое суток. В результате баллистической атаки разрушена частная клиника, пострадали также соседние здания, в частности, школа и внешкольное учреждение. Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с председателем Совбеза России Дмитрием Медведевым вспомнил о войне в Украине. А также отметил, что она требует "разрядки". Медведев взамен заявил, что передает Си Цзиньпину "привет и наилучшие пожелания" от Владимира Путина и личное послание от диктатора. Председатель госдумы России Вячеслав Володин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины на основе доказательств СБУ. Володин поддержал признание "независимости" оккупированных районов Донбасса, организовал ратификацию договоров с "л/днр" и оправдывает агрессию России против Украины. Приговор будет исполнен после его фактического задержания, так как он находится на территории России. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение Польши самостоятельно решать вопрос отправки войск в Украину. Он отметил важность сотрудничества с США для поддержки Украины и обсуждения этого вопроса с Зеленским и Трампом. Трамп выступил против того, чтобы Украина наносила удары по России американским дальнобойным оружием. Кроме того, он раскритиковал Киев за запуски этих ракет в ноябре. Политик считает, что ближневосточный кризис решить легче, чем украинский, и планирует использовать поддержку Украины как рычаг влияния на Россию. Эти заявления будущего президента США опубликовали в статье Time, приуроченной присуждению звания "человек года" Трампу по версии издания. Зеленский посетил Запорожское направление, в частности, воинов 27-й реактивной артиллерийской бригады. Дивизион HIMARS. Ребята работают над защитой нашего Запорожья и Донетчины от оккупанта. Честь быть с нашими бойцами сегодня, поздравить с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии, отметить наградами. Спасибо за службу и защиту нашего государства и людей. Пусть HIMARS'ы не подводят, пусть бьют вражеские цели, Россия запустила "Шахеды" по Украине. Тревога дошла до Киевской области. В Москве ликвидировали российского конструктора Михаила Шатского. Он был организатором работ по модернизации крылатых ракет и внедрял новые БпЛА. Источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили ликвидацию Шатского. В Таганроге 26 военнослужащих ранены, один погиб в результате ракетной атаки на военный аэродром 11 декабря. Об этом пишут российские СМИ. Маршалок польского Сейма и кандидат в президенты страны от партии "Польша 2050" Шимон Головня не отрицает вероятность участия польских войск в миротворческой миссии в Украине. Однако для этого он выдвинул определенные условия. Подобные мероприятия, по мнению польского чиновника, должны происходить контролем НАТО и в рамках организации Альянса. Руководитель Офиса президента говорит, что сейчас Украина обсуждает с партнерами важность усиления государства. Он также добавил, что нужно разрушать российские нарративы о том, что Украина якобы хотела войны. Путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Россией на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля – это язык ультиматумов, представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль убежден в том, что война не закончится быстро, однако он предполагает прекращение огня и завершение горячей фазы на фронте. По его словам, ключевым остается то, при каких условиях это произойдет, и что будет после этого. По его мнению, повторение подобного сценария с началом боевых действий снова не станет для России проблемой, и Москва, может в очередной раз "разморозить" свою агрессию. В то же время он не считает прекращение огня на текущей линии окончательной потерей территорий для Украины. Сегодня есть Путин, завтра его не будет, Павел Коваль также отмечает, что в территориальном вопросе Запад ориентируется на границы Украины, которые признаны международным правом, а не на текущую ситуацию на фронте и подконтрольные врагу участки. Кроме вышеупомянутого, он высказался и о восстановлении. "Кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", – резюмировал он. Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщали в СМИ, в четверг, 12 декабря прибудет с визитом в Польшу, где встретится с премьер-министром страны для обсуждения возможности отправки миротворцев в Украину после вероятного прекращения огня. Предварительно, речь идет о привлечении около 40 тысяч военных. На фоне этого у Ольги Стефанишиной поинтересовались, готов ли Киев принять иностранные войска и готовы ли в Украине к обсуждениям относительно подобного развития событий. Украина готова говорить обо всем, что работает, В общем, течение минувших суток зафиксировано 203 боевых столкновения. На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск. Советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме заявил, что в прошлом году наше государство разработало и создало вооружение, которое способно долететь до России и поразить цели врага глубиной до 2 тысяч километров. На сегодня, по его словам, более 10 компаний имеют подобные продукты. Он рассказал, что сейчас в Украине могут производить различные типы дронов более 200 производителей БПЛА, что является прорывом по сравнению с 2023 годом, когда их было всего несколько. Также в Украине есть некоторые наработки по противодействию дронам-камикадзе типа "Шахед". В этом году в Украине будет произведено втрое больше оружия, которое государство может профинансировать. В следующем году паритет будет примерно такой же, но рыночный объем достигнет 30 миллиардов долларов, Кадыров угрожает "положить" 400 украинских военных. По его словам, в результате атаки беспилотника на казарму спецполка полиции в Грозном ранены четыре силовика, которые были в карауле. Он заявил о причастности Украины к этой атаке и пригрозил, что за четырех раненых силовиков "положит" 400 украинских военных. По словам главы Чечни, резерв из 84 тысяч человек "готов выдвинуться на передовую по первому приказу". Однако такие заявления не впервые звучат от Кадырова. В этом году, как объясняет госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, законопроект об оборонном бюджете на 2025 год (NDAA), утвержден Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство Украины в США активно адвокатировало его. Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено. Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, По ее словам, в документе не закладывают средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), поскольку финансирование на нее на 2025 год "авансом" заложили в прошлогодний закон, оно достигает 300 миллионов долларов. Сегодня – День Сухопутных войск. Наиболее многочисленный элемент Вооруженных Сил Украины. Воины, которые на своих плечах держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои. Спасибо за то, что защищаете, рискуете и не останавливаетесь. С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!, Агенты движения "Атеш" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники. Она двигалась по трассе на север Крыма. Агенты предполагают, что, вероятно колонна направляется в сторону временно оккупированной Запорожской области, где россияне ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их. В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики, С самого утра россияне бьют по Херсону с БПЛА, сообщил Александр Прокудин. В результате очередной дроновой атаки в Днепровском районе города ранения, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина. В больнице умер еще один мужчина, который пострадал из-за атаки на Днепровский район 30 ноября. Ему было 49 лет, "Крымский ветер" пишет, что во 2-м спецполке МВД Чечни пострадало по меньшей мере 6 силовиков. Кстати, Кадыров подтвердил атаку. Впрочем, заявил, что над зданиями казарм вроде бы "сбили" дрон. Также отметил, что ранения получили якобы только 4 бойцов караула. Кроме того, заявил, что БпЛА, который "сдетонировал в воздухе", повредил кровлю и выбил стекла. Вспыхнул пожар. Уже в первый день на посту Дональд Трамп планирует издать более 25 указов и директив. Он стремится кардинально изменить госполитику США в разных сферах, – от иммиграции до энергетики. По данным двух источников, знакомых с процессом, Трамп сказал своей команде, что хочет произвести "большой фурор" с помощью указов первого дня, стремясь реализовать исполнительную власть с большим размахом и скоростью, чем делал это во время первого президентского срока. Агентство заметило, что о количестве запланированных указов ранее не сообщалось. Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп использует свою исполнительную власть в первый же день, чтобы выполнить обещания, которые он дал ему во время предвыборной кампании, Российские войска незначительно продвинулись в Курской области и на Торецком, Кураховском и Угледарском направлениях, также к югу от Покровска. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Йеллен объяснила, что Украина получит заем в размере 20 миллиардов долларов от США. Деньги будут выплачивать за счет российских активов, а не из налогов американских граждан, поэтому новая администрация Трампа не сможет заблокировать или изменить выплаты. Мы перечислили 20 миллиардов долларов, которые являются вкладом США в этот кредитный пакет Всемирного банка, в фонд финансового посредника, который был создан для того, чтобы направлять эти деньги со временем в координации с нашими союзниками на нужды Украины, В столице Чечни 12 декабря прогремели мощные взрывы. В сети утверждают, что Грозный оказался под атакой дронов. Вероятно, могли быть прилеты по зданию второго полка МВД Чечни. В Курске после полуночи 12 декабря также прогремели взрывы. Около 22:25 в местных телеграмм-каналах начали предупреждать об атаке БпЛА. Впоследствии в Курске начали раздаваться мощные взрывы.
В DeepState оценили ситуацию под Курахово
Ситуация на фронте
Потери сторон в войне в Украине
– заявил Рютте.
В Сумах взрыв
Обломки БплА упали в Киеве
Ситуация на Покровском направлении сложная, –Сирский
– указал Сырский.
Россия оккупировала Зарю и продвинулась в нескольких населенных пунктах
После атаки "Шахедами" в центре Киева упали обломки в центре Киева
Львовская и Ивано-Франковская области чаще всего становились объектами атак России по энергетике
Более 120 атак вблизи ядерных объектов за последние 3 месяца: в Минэнерго объяснили цель врага
Туск объяснил нежелание отправлять войска в Украину
– сказал Туск.
Спасательная операция в Запорожье закончилась: количество погибших возросло
Си Цзиньпин указал Кремлю на необходимость "разрядки" в войне против Украины
Главу госдумы России заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за посягательство на целостность Украины
Макрон отреагировал на нежелание Польши отправлять войска в Украину
Трамп против ударов ВСУ по России американским дальнобойным оружием
Зеленский посетил Запорожское направление
– написал Зеленский.
Источники подтвердили ликвидацию российского топ-конструктора Шатского
Удар по аэродрому в Таганроге
В Польше выдвинули условия для возможного участия войск страны в миротворческой миссии в Украине
Ермак объяснил, почему Украина сейчас не хочет переговоров с Россией
– говорит Ермак.
В России ликвидировали конструктора ракет Х-59 и Х-69 Михаила Шатского, –СМИ
Сегодня Путин есть, завтра его не будет, –в Польше заявляют о приближении к прекращению огня
– заявил представитель польского правительства.
Киев готов обсуждать размещение иностранных войск в Украине, –Стефанишина
– ответила украинский министр.
Ситуация на фронте
На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово.
На Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник проводил две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.
Активно применяя управляемые авиабомбы на Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию. Штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лысовка, Миролюбовка, Луч и Покровск.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.
На Времовском направлении противник совершил 29 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.
На Гуляйпольском направлении противник вчера наступательных действий не проводил.
За прошедшие сутки на Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.
Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
В Украине создали дальнобойное оружие, которое может поражать цели за 2 тысячи километров, – Камышин
– заявил он.
Взрывы в Грозном: Кадыров заявил о причастности Украины и угрожает
Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год
– заявила она.
Зеленский поздравил с Днем Сухопутных войск
– написал президент.
Оккупанты перебрасывают технику из Крыма в Запорожскую область
– говорится в сообщении.
Россияне атаковали Херсон дронами
Количество жертв в результате ракетного удара по Днепропетровской области 30 ноября снова возросло
– заявил Сергей Лысак.
Удар по спецполку МВД в Грозном
В Reuters узнали, каков план Трампа на первый день президентства
– заявила пресс-секретарь Трампа.
Потери врага
Продвижение врага на фронте
Администрация Трампа не повлияет на кредит для Украины, Минфин США
– сообщила действующая министр США.
Взрывы в Курске и Грозном
Аналитики сообщили, что россияне окружают украинские силы у Успеновки Кураховской общины Донецкой области. В "мешке" оказались сразу несколько населенных пунктов, где держатся наши защитники.
Также, по их данным, был освобожден Александр Луценко, командующего ОТУ "Донецк".
В вечерней сводке Генштаба говорится, что с начала суток 12 декабря на фронте зафиксировали 190 боевых столкновений, горячее всего – на Покровском и Кураховском направлениях.
Оккупанты нанесли по территории Украины 31 авиаудар, сбросили 61 КАБ и задействовали 568 дронов-камикадзе.
Враг совершил 3194 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с февраля 2022 года количество потерь из-за вторжения России в Украину превысило миллион человек погибшими и ранеными.
Еженедельно более 10 тысяч человек убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты,
Также генсек НАТО отметил, что Россия платит высокую цену за незначительные продвижения на фронте. Так, оккупанты потеряли 700 тысяч человек погибшими и ранеными, а этот месяц стал для врага рекордным по количеству потерь.
В Сумах вечером 12 декабря прогремел взрыв. Предположительно, враг нанес удар управляемой авиабомбой.
Предварительно Воздушные силы предупредили о движении КАБ в направлении Белополья. Кроме того, в области фиксировали также движение БПЛА.
Российская армия атаковала Киев беспилотниками, обломки упали в Печерском районе.
По данным КГВА, предварительно – на открытой территории, без пожара и пострадавших".
Ситуация на Покровском направлении в течение последних месяцев остается напряженной. Однако военное командование готовится ко всем вариантам, сообщил главнокомандующий Александр Сырский.
Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага,
Главком добавил, что благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу.
Российская армия оккупировала село Заря и продвинулась в нескольких населенных пунктах Донецкой области, включая Новотроицкое, Успеновку, Курахово и Сонцовку.
Также аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских войск возле Веселого Гая.
Вечером 12 декабря Россия запустила "Шахеды" по Украине. Сначала тревога прозвучала на Киевщине, где работала ПВО, а затем добралась до столицы.
В Киеве зафиксировали падение обломков БпЛА. Произошло это в Печерском районе.
Украина уже зафиксировала более 120 случаев, когда российские ракеты или дроны пролетали над или вблизи ядерных станций.
При этом ранее основную угрозу составляли дроны, однако сейчас страна-агрессор использует более дорогие ракеты. Это свидетельствует о готовности врага достигать цели любой ценой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша несет наибольшее бремя среди европейский стран из-за войны в Украине. Он отметил, что именно Польша обеспечивает усиленную оборону границ НАТО с Россией и Беларусью.
Я хотел бы, чтобы это дошло до всех политиков в Европе, а также в Киеве, что Польша также взяла на себя бремя защиты границы НАТО, всего Европейского Союза и границы НАТО с Беларусью и Россией. Сейчас мы инвестируем 4,7% ВВП в оборону,
Вечером 12 декабря на Киевщине зафиксировали российские "Шахеды".
По ним работала ПВО.
В 13:40 12 декабря стало известно, что количество жертв в Запорожье возросло до 11 человек. Спасатели из-под завалов дома достали тело женщины.
В 14:33 председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что поисково-спасательная операция закончилась. Она длилась почти двое суток.
В результате баллистической атаки разрушена частная клиника, пострадали также соседние здания, в частности, школа и внешкольное учреждение.
Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с председателем Совбеза России Дмитрием Медведевым вспомнил о войне в Украине. А также отметил, что она требует "разрядки".
Медведев взамен заявил, что передает Си Цзиньпину "привет и наилучшие пожелания" от Владимира Путина и личное послание от диктатора.
Председатель госдумы России Вячеслав Володин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины на основе доказательств СБУ.
Володин поддержал признание "независимости" оккупированных районов Донбасса, организовал ратификацию договоров с "л/днр" и оправдывает агрессию России против Украины.
Приговор будет исполнен после его фактического задержания, так как он находится на территории России.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение Польши самостоятельно решать вопрос отправки войск в Украину.
Он отметил важность сотрудничества с США для поддержки Украины и обсуждения этого вопроса с Зеленским и Трампом.
Трамп выступил против того, чтобы Украина наносила удары по России американским дальнобойным оружием. Кроме того, он раскритиковал Киев за запуски этих ракет в ноябре.
Политик считает, что ближневосточный кризис решить легче, чем украинский, и планирует использовать поддержку Украины как рычаг влияния на Россию.
Эти заявления будущего президента США опубликовали в статье Time, приуроченной присуждению звания "человек года" Трампу по версии издания.
Зеленский посетил Запорожское направление, в частности, воинов 27-й реактивной артиллерийской бригады.
Дивизион HIMARS. Ребята работают над защитой нашего Запорожья и Донетчины от оккупанта. Честь быть с нашими бойцами сегодня, поздравить с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии, отметить наградами. Спасибо за службу и защиту нашего государства и людей. Пусть HIMARS'ы не подводят, пусть бьют вражеские цели,
Россия запустила "Шахеды" по Украине. Тревога дошла до Киевской области.
В Москве ликвидировали российского конструктора Михаила Шатского. Он был организатором работ по модернизации крылатых ракет и внедрял новые БпЛА.
Источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили ликвидацию Шатского.
В Таганроге 26 военнослужащих ранены, один погиб в результате ракетной атаки на военный аэродром 11 декабря. Об этом пишут российские СМИ.
Маршалок польского Сейма и кандидат в президенты страны от партии "Польша 2050" Шимон Головня не отрицает вероятность участия польских войск в миротворческой миссии в Украине. Однако для этого он выдвинул определенные условия.
Подобные мероприятия, по мнению польского чиновника, должны происходить контролем НАТО и в рамках организации Альянса.
Руководитель Офиса президента говорит, что сейчас Украина обсуждает с партнерами важность усиления государства. Он также добавил, что нужно разрушать российские нарративы о том, что Украина якобы хотела войны.
Путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Россией на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля – это язык ультиматумов,
представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль убежден в том, что война не закончится быстро, однако он предполагает прекращение огня и завершение горячей фазы на фронте. По его словам, ключевым остается то, при каких условиях это произойдет, и что будет после этого.
По его мнению, повторение подобного сценария с началом боевых действий снова не станет для России проблемой, и Москва, может в очередной раз "разморозить" свою агрессию. В то же время он не считает прекращение огня на текущей линии окончательной потерей территорий для Украины.
Сегодня есть Путин, завтра его не будет,
Павел Коваль также отмечает, что в территориальном вопросе Запад ориентируется на границы Украины, которые признаны международным правом, а не на текущую ситуацию на фронте и подконтрольные врагу участки. Кроме вышеупомянутого, он высказался и о восстановлении.
"Кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", – резюмировал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщали в СМИ, в четверг, 12 декабря прибудет с визитом в Польшу, где встретится с премьер-министром страны для обсуждения возможности отправки миротворцев в Украину после вероятного прекращения огня.
Предварительно, речь идет о привлечении около 40 тысяч военных. На фоне этого у Ольги Стефанишиной поинтересовались, готов ли Киев принять иностранные войска и готовы ли в Украине к обсуждениям относительно подобного развития событий.
Украина готова говорить обо всем, что работает,
В общем, течение минувших суток зафиксировано 203 боевых столкновения.
На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.
Советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме заявил, что в прошлом году наше государство разработало и создало вооружение, которое способно долететь до России и поразить цели врага глубиной до 2 тысяч километров. На сегодня, по его словам, более 10 компаний имеют подобные продукты.
Он рассказал, что сейчас в Украине могут производить различные типы дронов более 200 производителей БПЛА, что является прорывом по сравнению с 2023 годом, когда их было всего несколько. Также в Украине есть некоторые наработки по противодействию дронам-камикадзе типа "Шахед".
В этом году в Украине будет произведено втрое больше оружия, которое государство может профинансировать. В следующем году паритет будет примерно такой же, но рыночный объем достигнет 30 миллиардов долларов,
Кадыров угрожает "положить" 400 украинских военных. По его словам, в результате атаки беспилотника на казарму спецполка полиции в Грозном ранены четыре силовика, которые были в карауле.
Он заявил о причастности Украины к этой атаке и пригрозил, что за четырех раненых силовиков "положит" 400 украинских военных. По словам главы Чечни, резерв из 84 тысяч человек "готов выдвинуться на передовую по первому приказу". Однако такие заявления не впервые звучат от Кадырова.
В этом году, как объясняет госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, законопроект об оборонном бюджете на 2025 год (NDAA), утвержден Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство Украины в США активно адвокатировало его.
Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено. Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма,
По ее словам, в документе не закладывают средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), поскольку финансирование на нее на 2025 год "авансом" заложили в прошлогодний закон, оно достигает 300 миллионов долларов.
Сегодня – День Сухопутных войск. Наиболее многочисленный элемент Вооруженных Сил Украины. Воины, которые на своих плечах держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои. Спасибо за то, что защищаете, рискуете и не останавливаетесь. С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!,
Агенты движения "Атеш" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники. Она двигалась по трассе на север Крыма.
Агенты предполагают, что, вероятно колонна направляется в сторону временно оккупированной Запорожской области, где россияне ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их.
В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики,
С самого утра россияне бьют по Херсону с БПЛА, сообщил Александр Прокудин.
В результате очередной дроновой атаки в Днепровском районе города ранения, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина.
В больнице умер еще один мужчина, который пострадал из-за атаки на Днепровский район 30 ноября. Ему было 49 лет,
"Крымский ветер" пишет, что во 2-м спецполке МВД Чечни пострадало по меньшей мере 6 силовиков.
Кстати, Кадыров подтвердил атаку. Впрочем, заявил, что над зданиями казарм вроде бы "сбили" дрон. Также отметил, что ранения получили якобы только 4 бойцов караула.
Кроме того, заявил, что БпЛА, который "сдетонировал в воздухе", повредил кровлю и выбил стекла. Вспыхнул пожар.
Уже в первый день на посту Дональд Трамп планирует издать более 25 указов и директив. Он стремится кардинально изменить госполитику США в разных сферах, – от иммиграции до энергетики.
По данным двух источников, знакомых с процессом, Трамп сказал своей команде, что хочет произвести "большой фурор" с помощью указов первого дня, стремясь реализовать исполнительную власть с большим размахом и скоростью, чем делал это во время первого президентского срока. Агентство заметило, что о количестве запланированных указов ранее не сообщалось.
Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп использует свою исполнительную власть в первый же день, чтобы выполнить обещания, которые он дал ему во время предвыборной кампании,
Российские войска незначительно продвинулись в Курской области и на Торецком, Кураховском и Угледарском направлениях, также к югу от Покровска. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Йеллен объяснила, что Украина получит заем в размере 20 миллиардов долларов от США. Деньги будут выплачивать за счет российских активов, а не из налогов американских граждан, поэтому новая администрация Трампа не сможет заблокировать или изменить выплаты.
Мы перечислили 20 миллиардов долларов, которые являются вкладом США в этот кредитный пакет Всемирного банка, в фонд финансового посредника, который был создан для того, чтобы направлять эти деньги со временем в координации с нашими союзниками на нужды Украины,
В столице Чечни 12 декабря прогремели мощные взрывы. В сети утверждают, что Грозный оказался под атакой дронов. Вероятно, могли быть прилеты по зданию второго полка МВД Чечни.
В Курске после полуночи 12 декабря также прогремели взрывы. Около 22:25 в местных телеграмм-каналах начали предупреждать об атаке БпЛА.
Впоследствии в Курске начали раздаваться мощные взрывы.