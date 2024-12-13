Россия продвинулась на фронте, в Киеве упали обломки БПЛА: хронология 1023 дня войны

Силы обороны уже 1023 дня подряд сдерживают нашествие врага по всему фронту. Российские войска пытаются захватить все больше украинских территорий и не прекращают терроризировать население нашей страны.

О ситуации на фронте, последствия вражеских атак, успехи наших Сил обороны, главные новости за 12 декабря – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Пентагон дает Украине "военный Starlink" – Starshield: что это и как поможет в войне с Россией