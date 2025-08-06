Россия продолжает террор гражданского населения Украины и попытки захватить как можно больше территорий. Силы обороны сдерживают противника.

О ситуации на фронте, последствия вражеских атак и новые военные преступления россиян – главное за 1260 сутки полномасштабной войны рассказывает 24 Канал.

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Что произошло за сутки 6 августа?