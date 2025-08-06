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24 Канал Новости Украины Удари дронів по Росії, атака на Запоріжжя: хронологія 1260 дня війни
6 августа, 06:44
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Удары дронов по Ростовской области, атака на Запорожье: хронология 1260 дня войны

Маргарита Волошина

Россия продолжает террор гражданского населения Украины и попытки захватить как можно больше территорий. Силы обороны сдерживают противника.

О ситуации на фронте, последствия вражеских атак и новые военные преступления россиян – главное за 1260 сутки полномасштабной войны рассказывает 24 Канал.

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Что произошло за сутки 6 августа?

 

06:00, 06 августа

Россияне атаковали Запорожскую область

Причиной воздушной тревоги стала активность вражеской тактической авиации и угроза применения управляемых авиационных бомб.

Руководитель ОВА Иван Федоров позже сообщил о взрывах и призвал местных находиться в безопасных местах. Вскоре после этого местные телеграмм-каналы сообщили о дополнительных взрывах, громко было несколько раз.

02:30, 06 августа

В России под атакой дронов снова оказалась железная дорога

В России дроны снова атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области. По данным российских пабликов, там якобы пожар.

Очевидцы сообщали о пожаре. Местные заявляли, что громкие взрывы начали раздаваться в Тацинском районе около часа ночи. По данным российских пабликов, всего было слышно не менее 5 – 7 громких "хлопков".

00:30, 06 августа

Трамп анонсировал "встречу" США с Россией

Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что в среду состоится "встреча с Россией".

У нас завтра (6 августа – 24 Канал) встреча с Россией. Мы посмотрим, что произойдет,
– сказал Трамп.