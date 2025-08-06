Удары дронов по Ростовской области, атака на Запорожье: хронология 1260 дня войны
Россия продолжает террор гражданского населения Украины и попытки захватить как можно больше территорий. Силы обороны сдерживают противника.
О ситуации на фронте, последствия вражеских атак и новые военные преступления россиян – главное за 1260 сутки полномасштабной войны рассказывает 24 Канал.
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Что произошло за сутки 6 августа?
Причиной воздушной тревоги стала активность вражеской тактической авиации и угроза применения управляемых авиационных бомб. Руководитель ОВА Иван Федоров позже сообщил о взрывах и призвал местных находиться в безопасных местах. Вскоре после этого местные телеграмм-каналы сообщили о дополнительных взрывах, громко было несколько раз. В России дроны снова атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области. По данным российских пабликов, там якобы пожар. Очевидцы сообщали о пожаре. Местные заявляли, что громкие взрывы начали раздаваться в Тацинском районе около часа ночи. По данным российских пабликов, всего было слышно не менее 5 – 7 громких "хлопков". Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что в среду состоится "встреча с Россией". У нас завтра (6 августа – 24 Канал) встреча с Россией. Мы посмотрим, что произойдет,
Россияне атаковали Запорожскую область
В России под атакой дронов снова оказалась железная дорога
Трамп анонсировал "встречу" США с Россией
– сказал Трамп.
Причиной воздушной тревоги стала активность вражеской тактической авиации и угроза применения управляемых авиационных бомб.
Руководитель ОВА Иван Федоров позже сообщил о взрывах и призвал местных находиться в безопасных местах. Вскоре после этого местные телеграмм-каналы сообщили о дополнительных взрывах, громко было несколько раз.
В России дроны снова атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области. По данным российских пабликов, там якобы пожар.
Очевидцы сообщали о пожаре. Местные заявляли, что громкие взрывы начали раздаваться в Тацинском районе около часа ночи. По данным российских пабликов, всего было слышно не менее 5 – 7 громких "хлопков".
Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что в среду состоится "встреча с Россией".
У нас завтра (6 августа – 24 Канал) встреча с Россией. Мы посмотрим, что произойдет,