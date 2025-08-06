Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян – головне за 1260 добу повномасштабної війни розповідає 24 Канал.
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Що відбулося за добу 6 серпня?
Причиною повітряної тривоги стала активність ворожої тактичної авіації та загроза застосування керованих авіаційних бомб. Керівник ОВА Іван Федоров пізніше повідомив про вибухи та закликав місцевих перебувати у безпечних місцях. Незадовго після цього місцеві телеграм-канали повідомили про додаткові вибухи, гучно було кілька разів. У Росії дрони знову атакували залізничну станцію "Тацинська" в Ростовській області. За даними російських пабліків, там нібито пожежа. Очевидці повідомляли про пожежу. Місцеві заявляли, що гучні вибухи почали лунати в Тацинському районі близько першої години ночі. За даними російських пабліків, всього було чути щонайменше 5 – 7 гучних "хлопків". Лідер США Дональд Трамп підтвердив, що у середу відбудеться "зустріч з Росією". У нас завтра (6 серпня – 24 Канал) зустріч з Росією. Ми подивимось, що станеться,
Росіяни атакували Запорізьку область
У Росії під атакою дронів знову опинилася залізниця
Трамп анонсував "зустріч" США з Росією
– сказав Трамп.
Причиною повітряної тривоги стала активність ворожої тактичної авіації та загроза застосування керованих авіаційних бомб.
Керівник ОВА Іван Федоров пізніше повідомив про вибухи та закликав місцевих перебувати у безпечних місцях. Незадовго після цього місцеві телеграм-канали повідомили про додаткові вибухи, гучно було кілька разів.
У Росії дрони знову атакували залізничну станцію "Тацинська" в Ростовській області. За даними російських пабліків, там нібито пожежа.
Очевидці повідомляли про пожежу. Місцеві заявляли, що гучні вибухи почали лунати в Тацинському районі близько першої години ночі. За даними російських пабліків, всього було чути щонайменше 5 – 7 гучних "хлопків".
Лідер США Дональд Трамп підтвердив, що у середу відбудеться "зустріч з Росією".
У нас завтра (6 серпня – 24 Канал) зустріч з Росією. Ми подивимось, що станеться,