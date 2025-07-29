Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1252 день. Россия не оставляет попыток захватить украинские территории. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 29 июля, сообщает 24 Канал.

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