Взрывы в России и оккупированном Донецке, продвижение врага на фронте: хронология 1252 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1252 день. Россия не оставляет попыток захватить украинские территории. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 29 июля, сообщает 24 Канал.
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Российский диктатор уже длительное время позиционирует себя "юристом на троне", подчеркивая собственное образование, и именно законом он оправдывает репрессии и формирует свой образ. В Военно-морских силах подтвердили, что подобная демонстрация в рамках обучения действительно была. Они продемонстрировали, и, возможно, это был один из ключевых эпизодов, в принципе, во время проведения этих учений: показать, так сказать, свои новые системы вооружения, Представитель ВМС объяснил, что видео с демонстрацией нового безэкипажного комплекса было распространено только через соцсети российского флота. Поэтому проверить правдивость поражения, характеристики или технические параметры сложно. Россия обычно умышленно преувеличивает возможности своего оружия и подает его как то, не имеющее аналогов. Сейчас технические детали дрона остаются неизвестными. Еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма заявил, что военная инфраструктура ЕС непригодна для быстрого реагирования на потенциальное вторжение России. По словам чиновника, танки могут застрять в тоннелях и обвалить мосты, а переброска войск сейчас занимает недели, а иногда даже месяцы. Оккупанты этой ночью атаковали Николаевскую область дронами. Вспыхнули складские помещения и трава на территории агропредприятия, площадью 4000 квадратных метров. В результате вражеской атаки на Сумщину повреждено помещение пункта обслуживания налогоплательщиков. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух. По ее словам, никто из работников не пострадал. Однако в помещении выбиты окна и повреждены рабочие места. Оперативно ликвидируем последствия, добавила она. Во вторник, 29 июля, около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района, о чем сообщили в полиции области. В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара пока уточняется. По предварительным данным, в результате обстрела погибли 5 мирных жителей, еще 3 получили ранения различной степени тяжести. Песков отреагировал на недавнее заявление президента США относительно сокращения конечного срока для России по заключению мирного соглашения. Он не продемонстрировал никакой готовности к миру. Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы, по-прежнему, сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины, Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения Raven Group в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море. На Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать оборону в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Новоукраинка, Лысовка, Котлино и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Филиала и Дачного. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника, – отметили в ОСУВ "Хортица". СБУ предотвратила планы фсб ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. В ночь на 29 июля вражеские силы атаковали 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и ВОТ Крыма. Также противник атаковал 37-ю ударными БПЛА. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны, Там указали, что зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Как отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, ночью 29 июля была атакована железная дорога и определенная ресурсная база россиян в Ростовской области, город Сальск. Там расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область, В ГСЧС сообщили, что ночью войска России атаковали БпЛА один из поселков Синельниковского района. Загорелся грузовой автомобиль. Во время тушения пожара враг целенаправленно ударил повторно по спасателям. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль, Указывается, что личный состав не пострадал. Дроны нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Сальск Ростовской области России в ночь на 29 июля. В результате атаки остановлено движение поездов, возник пожар в составе грузового поезда. В результате атаки частично разрушено трехэтажное здание,, которое не эксплуатировалось. Рядом – повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы, По состоянию на половину 8 часов утра известно, что погибли 2 человека, еще 5 – пострадали. По данным главы ОВА, две женщины находятся в тяжелом состоянии, одна из них – беременная. Еще 3 пациентов в состоянии средней тяжести. Ночью 29 июля российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. Этой ночью под прицелом врага оказалось одно из пенитенциарных учреждений области. Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения, Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В 04:50 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что причиной угрозы стали российские "Шахеды". Уже в 05:36 в Изюме прозвучало 2 взрыва. Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала В ночь на 29 июля оккупанты жаловались на атаку неизвестных БпЛА и сильные взрывы. В частности, неспокойно в городе Сальск Ростовской области. Местные жители утверждают, что город атакуют дроны, за час уже прозвучало 4 – 5 взрывов, а в небе слышали звук, напоминающий пролет БпЛА. Некоторые телеграм-каналы пишут, что взрывы раздаются вблизи железнодорожного объекта, однако не уточняют, где именно. Логистика россиян методично страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке, Аналитики обновили свою карту боевых действий в ночь на 29 июля. Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке, Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога. Российские захватчики жалуются на атаку дронов в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля. В части города произошло отключение света.
Путин хочет заставить мир признать его легитимность и победу, – NYT
Россияне заявили об испытаниях морского дрона: в ВМС прокомментировали
– сказал Плетенчук.
Инфраструктура ЕС не готова к быстрой переброске войск в случае войны с Россией, – еврокомиссар
Россияне ударили по агропредприятию на Николаевщине
Огонь уничтожил 3 автомобиля, что были на территории предприятия. Информация о пострадавших не поступала.
На Сумщине армия России повредила помещение налоговой
Россияне обстреляли село на Харьковщине
Россия приняла во внимание заявление Трампа, но продолжит воевать, – Песков
– заявил он.
Архивные кадры: спецназовцы ГУР впервые применили FPV-дроны в открытом море
Россия накапливает силы для наступления на Покровском направлении, – ОСУВ "Хотица"
ФСБ хотела убить командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи"
Россия ночью атаковала "Шахедами" и 2 баллистическими ракетами
– сообщили в ПС.
Коваленко о прилетах в Ростовской области
– написал он.
На Днепропетровщине во время повторного удара россияне умышленно атаковали спасателей
– сообщили в ГСЧС.
Атака дронов на Ростовскую область
Враг нанес ракетный удар по Каменскому
– говорится в сообщении главы ОГА Сергея Лысака.
На Запорожье Россия атаковала исправительную колонию
– информировал Федоров.
Потери врага на 29 июля
На Харьковщине прогремели взрывы
Оккупанты жалуются на атаку дронов в Ростовской области
В ЦПД отреагировал на взрывы в оккупированном Донецке
– написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.
Оккупанты продвинулись на Донетчине
– отметили в DeepState.
В Донецке мощные взрывы
Российский диктатор уже длительное время позиционирует себя "юристом на троне", подчеркивая собственное образование, и именно законом он оправдывает репрессии и формирует свой образ.
В Военно-морских силах подтвердили, что подобная демонстрация в рамках обучения действительно была.
Они продемонстрировали, и, возможно, это был один из ключевых эпизодов, в принципе, во время проведения этих учений: показать, так сказать, свои новые системы вооружения,
Представитель ВМС объяснил, что видео с демонстрацией нового безэкипажного комплекса было распространено только через соцсети российского флота. Поэтому проверить правдивость поражения, характеристики или технические параметры сложно.
Россия обычно умышленно преувеличивает возможности своего оружия и подает его как то, не имеющее аналогов. Сейчас технические детали дрона остаются неизвестными.
Еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма заявил, что военная инфраструктура ЕС непригодна для быстрого реагирования на потенциальное вторжение России.
По словам чиновника, танки могут застрять в тоннелях и обвалить мосты, а переброска войск сейчас занимает недели, а иногда даже месяцы.
Оккупанты этой ночью атаковали Николаевскую область дронами. Вспыхнули складские помещения и трава на территории агропредприятия, площадью 4000 квадратных метров.
В результате вражеской атаки на Сумщину повреждено помещение пункта обслуживания налогоплательщиков.
Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
По ее словам, никто из работников не пострадал. Однако в помещении выбиты окна и повреждены рабочие места.
Оперативно ликвидируем последствия, добавила она.
Во вторник, 29 июля, около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района, о чем сообщили в полиции области.
В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара пока уточняется.
По предварительным данным, в результате обстрела погибли 5 мирных жителей, еще 3 получили ранения различной степени тяжести.
Песков отреагировал на недавнее заявление президента США относительно сокращения конечного срока для России по заключению мирного соглашения. Он не продемонстрировал никакой готовности к миру.
Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы, по-прежнему, сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины,
Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения Raven Group в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.
На Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать оборону в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Новоукраинка, Лысовка, Котлино и Зверево.
Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Филиала и Дачного.
Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника, – отметили в ОСУВ "Хортица".
СБУ предотвратила планы фсб ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова.
В ночь на 29 июля вражеские силы атаковали 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и ВОТ Крыма. Также противник атаковал 37-ю ударными БПЛА.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны,
Там указали, что зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Как отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, ночью 29 июля была атакована железная дорога и определенная ресурсная база россиян в Ростовской области, город Сальск.
Там расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область,
В ГСЧС сообщили, что ночью войска России атаковали БпЛА один из поселков Синельниковского района. Загорелся грузовой автомобиль.
Во время тушения пожара враг целенаправленно ударил повторно по спасателям. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль,
Указывается, что личный состав не пострадал.
Дроны нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Сальск Ростовской области России в ночь на 29 июля. В результате атаки остановлено движение поездов, возник пожар в составе грузового поезда.
В результате атаки частично разрушено трехэтажное здание,, которое не эксплуатировалось.
Рядом – повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы,
По состоянию на половину 8 часов утра известно, что погибли 2 человека, еще 5 – пострадали. По данным главы ОВА, две женщины находятся в тяжелом состоянии, одна из них – беременная. Еще 3 пациентов в состоянии средней тяжести.
Ночью 29 июля российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. Этой ночью под прицелом врага оказалось одно из пенитенциарных учреждений области.
Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения,
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В 04:50 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что причиной угрозы стали российские "Шахеды".
Уже в 05:36 в Изюме прозвучало 2 взрыва. Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала
В ночь на 29 июля оккупанты жаловались на атаку неизвестных БпЛА и сильные взрывы. В частности, неспокойно в городе Сальск Ростовской области.
Местные жители утверждают, что город атакуют дроны, за час уже прозвучало 4 – 5 взрывов, а в небе слышали звук, напоминающий пролет БпЛА. Некоторые телеграм-каналы пишут, что взрывы раздаются вблизи железнодорожного объекта, однако не уточняют, где именно.
Логистика россиян методично страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке,
Аналитики обновили свою карту боевых действий в ночь на 29 июля.
Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке,
Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога.
Российские захватчики жалуются на атаку дронов в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля. В части города произошло отключение света.