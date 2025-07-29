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24 Канал Новости Украины Взрывы в России и оккупированном Донецке, продвижение врага на фронте: хронология 1252 дня войны
29 июля, 06:31
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Взрывы в России и оккупированном Донецке, продвижение врага на фронте: хронология 1252 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1252 день. Россия не оставляет попыток захватить украинские территории. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 29 июля, сообщает 24 Канал.

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14:48, 29 июля

Путин хочет заставить мир признать его легитимность и победу, – NYT

Российский диктатор уже длительное время позиционирует себя "юристом на троне", подчеркивая собственное образование, и именно законом он оправдывает репрессии и формирует свой образ.

14:39, 29 июля

Россияне заявили об испытаниях морского дрона: в ВМС прокомментировали

В Военно-морских силах подтвердили, что подобная демонстрация в рамках обучения действительно была.

Они продемонстрировали, и, возможно, это был один из ключевых эпизодов, в принципе, во время проведения этих учений: показать, так сказать, свои новые системы вооружения,
– сказал Плетенчук.

Представитель ВМС объяснил, что видео с демонстрацией нового безэкипажного комплекса было распространено только через соцсети российского флота. Поэтому проверить правдивость поражения, характеристики или технические параметры сложно.

Россия обычно умышленно преувеличивает возможности своего оружия и подает его как то, не имеющее аналогов. Сейчас технические детали дрона остаются неизвестными.

14:17, 29 июля

Инфраструктура ЕС не готова к быстрой переброске войск в случае войны с Россией, – еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма заявил, что военная инфраструктура ЕС непригодна для быстрого реагирования на потенциальное вторжение России.

По словам чиновника, танки могут застрять в тоннелях и обвалить мосты, а переброска войск сейчас занимает недели, а иногда даже месяцы.

14:03, 29 июля

Россияне ударили по агропредприятию на Николаевщине

Оккупанты этой ночью атаковали Николаевскую область дронами. Вспыхнули складские помещения и трава на территории агропредприятия, площадью 4000 квадратных метров.

Огонь уничтожил 3 автомобиля, что были на территории предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

13:54, 29 июля

На Сумщине армия России повредила помещение налоговой

В результате вражеской атаки на Сумщину повреждено помещение пункта обслуживания налогоплательщиков.

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, никто из работников не пострадал. Однако в помещении выбиты окна и повреждены рабочие места.

Оперативно ликвидируем последствия, добавила она.

13:13, 29 июля

Россияне обстреляли село на Харьковщине

Во вторник, 29 июля, около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района, о чем сообщили в полиции области.

В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара пока уточняется.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли 5 мирных жителей, еще 3 получили ранения различной степени тяжести.

12:57, 29 июля

Россия приняла во внимание заявление Трампа, но продолжит воевать, – Песков

Песков отреагировал на недавнее заявление президента США относительно сокращения конечного срока для России по заключению мирного соглашения. Он не продемонстрировал никакой готовности к миру.

Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы, по-прежнему, сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины,
– заявил он.

11:01, 29 июля

Архивные кадры: спецназовцы ГУР впервые применили FPV-дроны в открытом море

Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения Raven Group в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.


 

10:21, 29 июля

Россия накапливает силы для наступления на Покровском направлении, – ОСУВ "Хотица"

На Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать оборону в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Новоукраинка, Лысовка, Котлино и Зверево.

Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Филиала и Дачного.

Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника, – отметили в ОСУВ "Хортица".

10:03, 29 июля

ФСБ хотела убить командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи"

СБУ предотвратила планы фсб ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова.

09:05, 29 июля

Россия ночью атаковала "Шахедами" и 2 баллистическими ракетами

В ночь на 29 июля вражеские силы атаковали 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и ВОТ Крыма. Также противник атаковал 37-ю ударными БПЛА.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны,
– сообщили в ПС.

Там указали, что зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

09:01, 29 июля

Коваленко о прилетах в Ростовской области

Как отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, ночью 29 июля была атакована железная дорога и определенная ресурсная база россиян в Ростовской области, город Сальск.

Там расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область,
– написал он.

08:23, 29 июля

На Днепропетровщине во время повторного удара россияне умышленно атаковали спасателей

В ГСЧС сообщили, что ночью войска России атаковали БпЛА один из поселков Синельниковского района. Загорелся грузовой автомобиль.

Во время тушения пожара враг целенаправленно ударил повторно по спасателям. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль, 
– сообщили в ГСЧС.

Указывается, что личный состав не пострадал.

08:10, 29 июля

Атака дронов на Ростовскую область

Дроны нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Сальск Ростовской области России в ночь на 29 июля. В результате атаки остановлено движение поездов, возник пожар в составе грузового поезда.

08:09, 29 июля

Враг нанес ракетный удар по Каменскому

В результате атаки частично разрушено трехэтажное здание,, которое не эксплуатировалось.

Рядом – повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы,
– говорится в сообщении главы ОГА Сергея Лысака.

По состоянию на половину 8 часов утра известно, что погибли 2 человека, еще 5 – пострадали. По данным главы ОВА, две женщины находятся в тяжелом состоянии, одна из них – беременная. Еще 3 пациентов в состоянии средней тяжести.

07:19, 29 июля

На Запорожье Россия атаковала исправительную колонию

Ночью 29 июля российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. Этой ночью под прицелом врага оказалось одно из пенитенциарных учреждений области.

Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения,
– информировал Федоров.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

06:44, 29 июля

Потери врага на 29 июля

  • Личного состава – около 1 051 300 (+1050) человек;
  • танков – 11 065 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 064 (+0);
  • артиллерийских систем – 30 865 (+39);
  • РСЗО – 1 451 (+1);
  • средств ПВО – 1 202 (+1);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 585 (+192);
  • крылатых ракет – 3 548 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 687 (+91);
  • специальной техники – 3 935 (+0).
05:42, 29 июля

На Харьковщине прогремели взрывы

В 04:50 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что причиной угрозы стали российские "Шахеды".

Уже в 05:36 в Изюме прозвучало 2 взрыва. Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала

03:16, 29 июля

Оккупанты жалуются на атаку дронов в Ростовской области

В ночь на 29 июля оккупанты жаловались на атаку неизвестных БпЛА и сильные взрывы. В частности, неспокойно в городе Сальск Ростовской области.

Местные жители утверждают, что город атакуют дроны, за час уже прозвучало 4 – 5 взрывов, а в небе слышали звук, напоминающий пролет БпЛА. Некоторые телеграм-каналы пишут, что взрывы раздаются вблизи железнодорожного объекта, однако не уточняют, где именно.

01:53, 29 июля

В ЦПД отреагировал на взрывы в оккупированном Донецке

Логистика россиян методично страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке, 
– написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

01:07, 29 июля

Оккупанты продвинулись на Донетчине

Аналитики обновили свою карту боевых действий в ночь на 29 июля.

Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке,
– отметили в DeepState.

00:59, 29 июля

Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога.

 

00:26, 29 июля

В Донецке мощные взрывы

Российские захватчики жалуются на атаку дронов в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля. В части города произошло отключение света.

 