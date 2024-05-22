Это тупик, война в Украине продлится еще очень долго, – главком шведской армии

По мнению Микаэля Бюдена, пока на фронте не видно никаких изменений. Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции говорит, что ситуация сложная.

Также Бюден считает, что Путин хочет захватить Балтийское море. В частности, он положил оба глаза на остров Готланд.

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Почему война продлится долго: мнение шведского главкома

Войне не видно конца, и ни Россия, ни Украина не имеют достаточного влияния, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине,

– сказал он.

Бюден утверждает, что "бои по-прежнему продолжаются в тех же районах и на той же линии фронта". В НАТО внимательно следят за ситуацией.

Главнокомандующий убежден, что происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда. Поэтому "война зашла в тупик уже несколько месяцев, и пока не видно никаких изменений".

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Этими словами Бюден прокомментировал наступление россиян на Харьковщине. Скорее всего, он также поддерживает мнение, что действиями в приграничье оккупанты пробуют оттянуть украинские силы от Востока.

Микаэль Бюден подчеркнул: россияне имеют больше военного потенциала. И могут использовать все это против украинцев. Таким образом, Путин может воевать еще очень долго. Более того, он готовит Россию к затяжной войне.

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. Сейчас россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", – подытожил военный.

Впрочем, это не означает, что партнеры бросят Украину. Швеция учитывает сложившуюся ситуацию, при формировании военной помощи Украине. Но в целом Запад помогает медленно.

"Мы должны поддерживать Украину как можно больше, чтобы она не проиграла войну. Потому что если Украина проиграет войну, это будет означать конец нашей нынешней архитектуры безопасности в Европе", – завершил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции.