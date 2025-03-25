Считаю, что мы находимся в неплохом состоянии, – Зеленский о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что положение дел на фронте остается неплохим. Однако он отметил, что "есть вызовы, есть дефициты".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга 25 марта.

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Как Зеленский оценил ситуацию на фронте

Зеленский заявил, что ситуация на фронте является тяжелой и сложной. В то же время он считает, что несмотря на трудности он в "неплохом состоянии".

Я считаю, что мы сейчас в хорошей форме. Несмотря на то, что в принципе трудно и сложно, я считаю, что у нас фронт в неплохом состоянии на сегодня. Желательно лучше. Безусловно, есть вызовы, есть дефициты,

– отметил президент.

Также украинский лидер подчеркнул, что ВСУ – гарантия безопасности и независимости государства.

"Но, в принципе, где-то мы что-то там, знаете, наработали. И по снарядам, и по помощи: где-то разблокировали. Новые дроны появляются. Я считаю, что мы в неплохом состоянии находимся. И это важно на переговорах: держать удар", – добавил Зеленский.