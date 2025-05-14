Зеленский высказался относительно сроков окончания войны в Украине

Россия может закончить свою агрессию против Украины в любой момент. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сроки завершения войны.

Никто точно не знает, как долго война еще продлится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Зеленский прокомментировал сроки завершения войны

Мы все живые люди, разговоры о мире расслабляют, были разные моменты в этой войне. Никто не знает сколько она продлится еще, но война может завершиться в любой момент,

– высказался глава государства.

Сейчас, по его словам, никто точно не может сказать, когда война закончится, но добавил, что это "не 10 лет".

"Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", – сказал Зеленский.

Напомним, правительство имело сценарий завершения войны в середине 2025 года, но поскольку этого не происходит, планируется коррекция госбюджета.