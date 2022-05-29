Война, возможно, будет более длинной и кровавой, – Верещук призывает не оставаться в оккупации

Ирина Верещук заявила, что война может быть длиннее, чем мы ожидали. Именно поэтому министерша призывает людей не оставаться жить под так называемой квазивластью врага.

Также министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвала людей стараться не брать паспорта России. Об этом Верещук написала 29 мая – на 95-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Верещук предупредила людей, что война может быть длиннее

Эта война, возможно, будет длиннее, чем ожидалось. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем и мы отвоеваем ее. Поэтому, возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли,

– предупредила Ирина Верещук.

Также министерша вспомнила, что из-за оккупации людям приходится принимать трудные решения.