Россия накапливает ресурсы в Луганской области: имеют ли оккупанты шансы на успешное наступление

Россия в очередной раз подвинула конечные сроки захвата Донбасса и теперь планирует оккупировать все территории Донецкой и Луганской областей до 31 марта 2023 года. Террористы накапливают ударную группировку в Луганской области, но результаты потенциального наступления под вопросом.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, накопление ресурсов россиян продолжается, но это происходит настолько кволо, что они не смогли активизироваться на годовщину вторжения.

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Что происходит в Луганской области

Александр Коваленко отметил, что в настоящее время можно наблюдать концентрацию подразделений танковой дивизии у Кременной.

Также у Сватового наблюдается концентрация 5 общей военной армии восточного военного округа. Кроме Кременной и Сватового захватчики накапливают ресурсы и в направлении Купянска.

Мы видим, как они концентрируют вторую таманскую мотострелковую дивизию. Это фактически накопление на Луганщине ресурса, которого достаточно для проведения наступательной операции,

– сказал Коваленко.

Несмотря на это, военный обозреватель сомневается в результативности такой операции. Он отметил, что активизация россиян ожидалась на 24 февраля 2023 года, но, по его словам, это накопление происходит довольно слабо, а потому Россия никак не может начать свои наступательные действия.

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После Бахмута оборона еще плотнее

Александр Коваленко отметил, что цель россиян захватить Донецкую область за месяц – выглядит очень фантастической, потому что несколько месяцев не могут захватить даже Бахмут.

Они Бахмут уже 9 месяц никак не могут оккупировать и захватить. О каких административных границах в Донецкой области может идти речь, когда за Бахмутом большое количество линий обороны, которые еще плотнее, чем в Бахмут и сам город,

– отметил обозреватель.

Коваленко рассказал, что даже если представить, что Россия сможет захватить Бахмут, то после этого ее ждет несколько надежно укрепленных городов: Времен Яр, Славянск, Краматорск, населенные пункты вдоль трассы 0504.

"Для них – это какие-то невыполнимые планы, что я даже не знаю, кто это все может планировать. Каким это нужно быть человеком с такой нерациональной фантазией", – подытожил обозреватель.

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