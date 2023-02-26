Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, накопичення ресурсів росіян триває, але це відбувається настільки кволо, що вони не змогли активізуватись на роковини вторгнення.

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Що відбувається на Луганщині

Олександр Коваленко зазначив, що нині можна спостерігати концентрацію підрозділів танкової дивізії біля Кремінної.

Також біля Сватового спостерігається концентрація 5 загальної військової армії східного військового округу. Окрім Кремінної та Сватового загарбники накопичують ресурси й в напрямку Куп'янська.

Ми бачимо як вони концентрують другу таманську мотострілецьку дивізію. Це фактично накопичення на Луганщині ресурсу, якого достатньо для проведення наступальної операції,

– сказав Коваленко.

Попри це військовий оглядач сумнівається в результативності такої операції. Він зазначив, що активізація росіян очікувалась на 24 лютого 2023, але, за його словами, це накопичення відбувається доволі кволо, а тому Росія ніяк не може розпочати свої наступальні дії.

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Після Бахмуту оборона ще щільніща

Олександр Коваленко зазначив, що мета росіян захопити Донецьку область за місяць – виглядає дуже фантастичною, бо вони декілька місяців не можуть захопити навіть Бахмут.

Вони Бахмут вже 9 місяць не ніяк не можуть окупувати та захопити. Про які адміністративні межі в Донецькій області може йти мова, коли за Бахмутом велика кількість ліній оборони, які ще щільніші аніж до Бахмуту та за саме місто,

– зазначив оглядач.

Коваленко розповів, що навіть якщо уявити, що Росія зможе захопити Бахмут, то після цього її чекає декілька міст, які надійно укріплені: Часів Яр, Слов'янськ, Краматорськ, населені пункти вздовж траси 0504.

"Для них – це якісь нездійсненні плани, що я навіть не знаю, хто це все може планувати. Якою це треба бути людиною з такою нераціональною фантазією", – підсумував оглядач.

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