Украинцы победят в войне благодаря тому, о чем россияне даже не догадываются

Независимость для меня – это армия, язык, вера. Только вера не в Бога, а в самих себя. Недавно размышлял, почему мировые разведки ошиблись и мы выстояли.

У украинцев есть то, что россиянам и не снилось

Пришел к выводу, что мы просто гораздо более зрелое общество, чем московиты. Украинцы взрослые. Мы не надеялись на Зеленского, Порошенко, Байдена. Когда пришел враг, мы не ожидали чуда, а делали его.

Не упустите Независимость не случилась сама собой: чье у нее лицо

Одни взяли оружие и пошли нарезать, как сало, элитные российские войска. Другие забыли о сне и возили, возили, возили на фронт все, что нужно. Кто-то отдал все сбережения на армию. Кто-то принял беженцев. Кто-то вывез в безопасное место детей. Кто-то устроился на еще одну работу, чтобы донатить ВСУ.

Мы выигрываем эту войну, потому что со временем наша вера в себя не слабеет, а только укрепляется. московиты, напротив, все больше отчаиваются. Они верят не в себя, а в путина. Обманутое пропагандой, инфантильное и незрелое российское общество вместе со свободой отдало путину и ответственность, полностью сняв ее с себя. Вместо ответственности за свою страну, они, как дети, спрятались в воображаемый "домик" и ждут, пока путин "опять всех переиграет".

Похожее Страшная цена Независимости, или Почему лучшие сгорают сотнями

Украинцы дождутся капитуляции врага

А путин все не обыгрывает и не обыгрывает. Киев через три дня не взял. Харьков не взял. Одессу не взял. В Николаеве получил п**ды. Крейсер утонул. Крым пылает. Белгород пылает. Санкции адские. Экономика трещит по швам. Пакеты с мертвыми обезьянами все идут и идут. Рано или поздно большинство московитов отчаются и будут готовы капитулировать.

Мы же победим благодаря нашей твердой вере, что все будет хорошо. Ни на секунду не дайте вытолкнуть себя в уныние и отчаяние. Независимость – это мы. Свободные люди непокоренной страны. С праздником друзья! Победим!

Зеленский эмоционально поздравил украинцев с Днем Независимости: смотрите видео