В Офисе Президента резко высказались о статье Залужного для The Economist

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовко заявил, что статья Залужного якобы вызвала "панические настроения" у международных партнеров. Также он сказал, что не стал бы комментировать ситуацию на фронте.

Заместитель председателя ОП Игорь Жовква в эфире национального телемарафона раскритиковал статью Валерия Залужного. А именно выражение о том, что сейчас война заходит в тупик.

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Жовква заявил, что слова Залужного "не понравились" международным партнерам

Игорь Жовква заявил, что откровенный взгляд генерала на ситуацию на фронте вызвал "панические настроения" у международных партнеров.

Мне пришел звонок одного из руководителей кабинетов лидеров (стран-партнеров), и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели добиться этой статьей?

– заявил Жовква.

Замглавы ОП отметил, что сам он не военный и не может комментировать ситуацию на фронте. Однако, по его мнению, это не должны рассказывать военные, потому что это "облегчает работу агрессору".

Чиновник считает, что "оружие любит тишину", а разговоры о нем "наносят вред". Так что стратегический замысел этой статьи главе ОП непонятен.

Если таким образом мы каким-то образом добьемся успехов – возможно, это очень глубокий какой-то стратегический замысел. Но мне, например, честно говоря это очень странно,

– сказал Жовква.

Паника или манипуляция: слова Залужного трактуют неправильно

В последние дни в сети активно обсуждают статью Залужного в The Economist, якобы "все пропало". Главнокомандующий ВСУ в статье сказал, что война заходит в тупик и из него нужно выходить. А чтобы это сделать, следует искать "новые решения", в частности привлекать людей к борьбе с врагом, ведь в России очень большой человеческий ресурс, который она не ценит. Так что если сейчас в украинском войске людей хватает, то дальше может быть труднее.

Также Залужный рассказал, что для победы нужно искать технологические решения, в частности, развивать производство: инновационных беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских комплексов и роботизированного оборудования для разминирования.

Фактически Главнокомандующий не рассказал ничего нового – нам по-прежнему нужны оружие, авиация, техника и готовность украинцев воевать дальше. Залужный подчеркнул, что для Украины важно победить как можно быстрее, ведь затянувшаяся война выгодна только России. И чем дольше будет воевать Украина, тем труднее будет.