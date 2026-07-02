Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Что сказал Песков?

Песков заявил, что в Кремле видели информацию о возможных президентских выборах в Украине.

Легитимность Зеленского находится под серьезным вопросом с точки зрения права,

– цитируют путинского приспешника российские СМИ.

Он добавил, что "надежная безопасность" России и ее национальных интересов "будет гарантирована", и это "не должно вызывать сомнений".

Песков также заявил, что эскалация со стороны ЕС в отношении России вынуждает Москву планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности своей страны.

Он признал, что Россия не может закрывать глаза на то, что Европа вступила на путь милитаризации и посвящает себя конфронтации с Москвой.

Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достичь поставленной цели,

– также подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Напомним, что в ISW отмечали, что Путин отказался от мира и заявил, что не заинтересован в "спасении" Украины. В Кремле также заявляли, что российские войска сделают "все", чтобы достичь всех военных целей.