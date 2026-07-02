Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Що сказав Пєсков?

Пєсков заявив, що у Кремлі бачили інформацію про можливі президентські вибори в Україні.

Легітимність Зеленського стоїть під серйозним питанням з погляду права,

– цитують путінського посіпаку росЗМІ.

Він додав, що "надійна безпека" Росії та її національних інтересів "буде гарантована", і це "не повинно викликати сумнівів".

Пєсков також заявив, що ескалація ЄС щодо Росії змушує Москву планувати додаткові заходи щодо забезпечення безпеки своєї країни.

Він видав, що Росія не може заплющувати очі на те, що Європа вступила на шлях мілітаризації та присвячує себе конфронтації з Москвою.

Росія продовжить посилювати тиск на київський режим, щоб досягти поставленої мети,

– також наголосив речник Кремля.

Нагадаємо, що в ISW зауважували, що Путін відмовився від миру і заявив, що незацікавлений ​​у наданні Україні "порятунку". У Кремлі також заявляли, що російські війська зроблять "все", аби досягти всіх воєнних цілей.