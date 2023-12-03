Контрнаступление никто не останавливал: что может измениться на фронте зимой

Зима внесет свои коррективы в ситуацию на фронте. Погодные условия могут отразиться на динамике боевых действий, однако на общую ситуацию влияют многие факторы.

Такое мнение 24 Каналу выразил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, добавив, что официально никто из военных командиров не сказал, что контрнаступление прекращено. Кое-что переходит в другую фазу, в частности, южное направление дает о себе знать.

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Чего ожидать на фронте

Ранее украинцы наблюдали за продвижением наших войск по направлению к Роботино, а теперь к активным действиям присоединился левый берег Днепра. Очевидно, что зима повлияет на общую ситуацию на фронте.

Даже по линии разграничения, где нет активных боев, но есть близость к врагу, будут выстраиваться, а может быть, и уже строятся статические фортификационные сооружения. Также следует понимать, какое оружие появится зимой и весной, насколько будут усовершенствованы технические средства, которые используют сейчас. Это касается не только ВСУ, но и вражеской армии.

К примеру, сейчас погодные условия достаточно сильно влияют на использование беспилотников. Если будет сильный ветер, снег или туман их нельзя использовать в полной мере. Это в свою очередь влияет на точность работы артиллерии, возможность ограничивать передвижение вражеской техники,

– рассказал Иван Тимочко.

Кроме того, погода скажется на том, как движется техника. Если речь идет о городских застройках или населенных пунктах, то там можно использовать колесную или гусеничную технику, потому что есть твердое покрытие. Другая ситуация при боях в лесопосадках или степной зоне. Дожди, налипание мокрого снега затрудняют движение войск и техники с обеих сторон.

"Есть очень много факторов, влияющих на ход боев, но замысел ведения боя, направления наступления: переход в глухую или активную оборону – все это решается на уровне Ставки Верховного главнокомандующего. Думаю, не стоит делать прогнозы. Лучше смотреть, как будут разворачиваться события, а потом их анализировать", – подчеркнул Тимочко.

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