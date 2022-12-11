Россияне мечтают выиграть войну, полагаясь на два фактора: один из них уже подвел

Дальнейшие события на фронте будут определять два фактора: логистика и погода. Все усилия российских оккупационных войск, так или иначе, направлены сейчас на то, чтобы защитить свои логистические коммуникации.

Россияне цепляются за каждую "логистическую артерию"

Здесь говорится не только об условной линии Сватово – Кременная, которая уже под угрозой "перерезки" от ВСУ.

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Но и о подготовке россиян к обороне Мелитополя, где у них "сходится" важный логистический узел между временно оккупированными Крымом и Донбассом.

О постоянных и бессмысленных попытках захватчиков "проломить" оборону ВСУ возле Павловки, чтобы снять угрозу прилетов по железной дороге во временно оккупированном Волновахе. Да и попытка россиян хоть где-то сдвинуть фронт под Бахмутом – из той же серии. Оккупантов яростно бесят "окурки", регулярно прилетающие на пути и нефтебазы во временно оккупированном Донецке.

Россияне вынуждены буквально цепляться за каждую свою логистическую артерию после потери Крымского моста. По проектной мощности Крымский мост был рассчитан на поток до 35 тысяч тонн грузов в день, в том числе и военных, то есть до 25 "полнокровных" железнодорожных эшелонов в сутки.

А теперь россиянам приходится распиливать этот трафик по разным направлениям. Например, что-то везти по Арабатской косе во временно оккупированный Мелитополь, что-то везти десантными кораблями из Новороссийска во временно оккупированный Мариуполь.

Все равно логистика россиян не справляется с подвозом всего необходимого – где-то им патронов не хватает, где-то зимнюю форму или продовольствие не подвезли. Хотя, казалось бы, в сутки на одну российскую БТГр нужно минимально "всего" 14 грузовиков с едой, горючим и боеприпасами.

Представим, как логистическая система оккупантов начнет "колоться", когда дорога между Сватовым и Кременной снова окажется в наших руках. Или когда над Мелитополем снова поднимется флаг Украины. Или когда фронт начнет двигаться в сторону Волновахи. Тем более, как видим, именно для таких целей сейчас и в перспективе работают Силы обороны Украины.

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Россияне слишком сильно полагаются на прогноз погоды

Фактор погоды выглядит прозаичным, но определяет многое.

В последние несколько недель россияне забросали позиции наших войск своим "пушечным мясом" именно потому, что из-за раскисшей почвы у наших механизированных подразделений манёвр был ограничен. Поэтому "чмобики" могли более или менее выполнять задачи по сковыванию наших подразделений. Но теперь минусовая температура держится стабильно, почва подмерзает, и это открывает определенное пространство возможностей для наших механизированных частей.

Российские оккупанты полагались на метеорологический прогноз, по которому почти всю зиму температура будет держаться на уровне нуля, почва будет размокшей. Поэтому они взялись за свой безнадежный проект строительства разветвленной сети укреплений на временно оккупированной территории Украины, где по первой линии идут "зубы дракона", второй – окопы для личного состава.

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Зимой в Украины будут новые победы

Расчет у врага был такой: если "чмобиков" все равно не хватает для надежного "бетонирования" обороны вдоль всей линии фронта, "пирамидки Вагнера" и болота помогут. Но нет – земля начала замерзать, россияне не успели по темпам. Проект строительства укреплений не даст ожидаемого сдерживания действий ВСУ.

В контексте уничтожения вражеских укреплений – у нас же не только начали производить собственные 152-миллиметровые снаряды, но и продолжают свои реактивные огнеметы РПВ-16 для обжига россиян. Союзники поставляют нам системы М58, аналогичные системы УР-77 и некоторые другие важные вещи.

Зима действительно обещает быть самой сложной в последнее 30-летие, но принесет и новые победы Украине.