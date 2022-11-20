Надо вытеснить оккупантов с Юга, – военный эксперт предположил действия ВСУ зимой

Наступление зимы не означает паузу в боевых действиях на фронте. В то же время нам следует использовать настоящее время и период зимних холодов, чтобы максимально вытеснить оккупантов с Юга.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, из Крыма россияне фактически уже не смогут подступать и вести дальнейшие наступательные действия.

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Умолкнут ли бои зимой

Мусиенко считает, что Россия хотела бы, чтобы ситуация на фронте успокоилась. Для нее это выгодно, потому что это позволит доукомплектоваться мобилизованными и отремонтировать поврежденную технику для того, чтобы создать хотя бы какую-то ударную группировку на одно направление или на широкий фронт на Востоке, ведь возможности оккупантов сейчас тоже несколько ограничены.

По его словам, у России есть определенное преимущество относительно возможности стабилизации фронта, учитывая наличие дальнобойных ракет, которыми она может обстреливать территорию Украины. Даже при стабилизации ситуации на фронте оккупанты смогут обстреливать украинский тыл, пока мы еще не накопили в достаточном количестве средств противовоздушной обороны.

Поэтому мне кажется, что в наших интересах использовать период еще до зимы и зимой, чтобы создать максимальные неудобства россиянам, вытеснить их настолько, насколько это возможно на Юге, вытеснить в оккупированный Крым, получить для нас соответствующий плацдарм.

– заявил Мусиенко.

Он добавил, что из Крыма россияне не смогут фактически уже подступать и вести дальнейшие наступательные действия. А ВСУ в это время нужно сосредоточиться на защите и помощи нашей группировке войск на Востоке, чтобы закрыть и удерживать там в определенных анклавах российские войска, не давая им продвигаться.

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Почему россияне сейчас бьют по объектам энергетики

Мусиенко отметил, что с точки зрения временных рамок удары захватчиков совпадают с началом или подготовкой к отопительному сезону. И Россия делает это, чтобы максимально срывать соответствующие процессы. К тому же, хоть еще не зима, но уже поздняя осень и становится прохладно.

С этой точки зрения, они готовили где-то в тех временных рамках и пределах, которые смогли. Кроме того, нужно было успеть еще до зимы, потому что это же был российский расчет заморозить, стабилизировать фронт и перевести там боевые действия в позиционные бои.

– сказал военный эксперт.

Поэтому, по его словам, россияне начали делать это несколько спешно, возможно даже немного раньше, чтобы воплощать в жизнь сценарий по нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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