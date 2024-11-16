Хотят успеть до холодов, – военный рассказал, как изменятся бои зимой

Ситуация на многих направлениях украинского фронта очень напряженная. По всей линии боестолкновения враг проводит постоянные штурмовые действия.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады НГУ "Рубеж" рассказал 24 Каналу, что за последние несколько месяцев силами его бригады было уничтожено более 70 единиц техники противника. Впрочем, это не остановило оккупантов.

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Чего ждать зимой

Сейчас враг, несмотря на потери, накапливает средства и готовится к следующим штурмам. На участке, который удерживают бойцы бригады “Рубеж”, штурмовые действия не останавливаются, они идут круглосуточно.

Уничтожается одна боевая группа, противник набирает другую и она снова штурмует. Обычно, все происходит по стандартной схеме: первыми идут танки, они тралят дорогу от мин. При этом враг очень часто движется нелогично, а штурмы заканчиваются большими потерями среди личного состава.

Россияне используют баги, меньше мотоциклы. Мы думаем, что они ждут заморозков для того, чтобы продолжить свои наступательные действия дальше, как только земля больше примерзнет,

– рассказал Андрей Отченаш.

Он добавил, что с наступлением холодов интенсивность наступления однозначно снизится из-за холода. Мы уже не раз наблюдали, что зимой штурмовые действия происходят не столь напряженно. Бойцам просто холодно, на морозе трудно хоть что-то делать.

"Это обычная психология, природа человека, поэтому мы надеемся, что враг будет пытаться штурмовать в первые месяцы, как только будут заморозки, но в целом в течение зимы штурмовые действия будут немного локализованы. Соответственно темп наступления снизится", – подчеркнул командир экипажа БПЛА.