Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" розповів 24 Каналу, що за останні декілька місяців силами його бригади було знищено понад 70 одиниць техніки противника. Втім це не зупинило окупантів.

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Чого чекати взимку

Наразі ворог, попри втрати, накопичує засоби й готується до наступних штурмів. На ділянці, яку утримують бійці бригади “Рубіж”, штурмові дії не зупиняються, вони йдуть цілодобово.

Знищується одна бойова група, противник набирає іншу й вона знову штурмує. Зазвичай, все відбувається за стандартною схемою: першими ідуть танки, вони тралять дорогу від мін. При цьому ворог дуже часто рухається нелогічно, а штурми закінчуються великими втратами серед особового складу.

Росіяни використовують багі, менше мотоцикли. Ми думаємо, що вони чекають заморозків для того, щоб продовжити свої наступальні дії далі, як тільки земля більше примерзне,

– розповів Андрій Отченаш.

Він додав, що з настанням холодів інтенсивність наступу однозначно знизиться через холод. Ми вже не раз спостерігали, що взимку штурмові дії відбуваються не настільки напружено. Бійцям просто холодно, на морозі важко хоч щось робити.

"Це звичайна психологія, природа людини, тому ми сподіваємося, що ворог намагатиметься штурмувати в перші місяці, як тільки будуть заморозки, але загалом упродовж зими штурмові дії будуть трішки локалізовані. Відповідно темп наступу знизиться", – підкреслив командир екіпажу БпЛА.