На фронте ликвидировали Тараса Шевченко: он приехал из Саратовской области

На фронте погиб Тарас Шевченко – тезка выдающегося украинского поэта воевал на стороне России. Захватывать украинские земли россиянин приехал из Саратовской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста и блогера Дениса Казанского.

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Россиянин Тарас Шевченко погиб на фронте

Денис Казанский обратил внимание на новость о ликвидации оккупанта, которую опубликовали в одном из пропагандистских телеграм-каналов.

Там сообщалось, что Шевченко Тарас Игоревич 2000 года рождения погиб во время выполнения боевого задания на так называемой "СВО" – так россияне традиционно называют захватническую войну в Украине.

Однако в публикации не указано, на каком из направлений это произошло.

Это же кем надо быть, чтобы назвать сына Тарасом Шевченко и воспитать его российским нацистом, который ненавидит Украину...

– написал Казанский.



Россиянин Тарас Шевченко погиб на фронте / Скриншот Дениса Казанского

Справка. Всего за более чем 3 года полномасштабной войны в Украине страна-агрессор потеряла более 886 тысяч бойцов.

К слову, недавно артиллеристы из 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола на Запорожском направлении поразили скопление живой силы и техники врага, а также уничтожили полевой склад боеприпасов и вражескую пушку 2А-65 "Мста-Б".