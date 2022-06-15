В войне с Россией Украина может надеяться только на трех китов

Умиротворение Гитлера – 2. В преддверии визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев становится предельно ясно, что эти государства активно тормозили поставки оружия Украине.

Чтобы поставить ее перед лицом (по их мнению) тяжелого поражения на Донбассе, убедить президента Зеленского пойти на территориальные уступки и отказаться от курса в НАТО.

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Три кита для Украины

Что могут привезти в Киев Шольц и Макрон: смотрите видео

Надежда осталась на трех китов: ВСУ, Байдена и Джонсона. Но в первую очередь на ВСУ.

История Европу ничему не научила.

Европейские лидеры пытаются убедить Зеленского пойти на территориальные уступки / Фото Офиса Президента

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