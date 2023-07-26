Бывший морпех США, удерживаемый Россией, был ранен на войне в Украине

Бывший американский морпех Тревор Рид, освобожденный из российского плена, получил ранения при участии в боевых действиях в Украине. Рида почти три года незаконно удерживали в России.

Ранение морпеха подтвердил заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель. Сообщается, что Тревор Рид получил ранение несколько недель назад, но его обстоятельства не уточняются.

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Американца Рида вывезли на лечение в Германию

В Госдепе рассказали, что американец был вывезен на лечение в Германию. Это помогла сделать неназванная неправительственная организация. Патель подчеркнул, что в Украине Рид "не занимался никакой деятельностью от имени правительства США".

Мы очень четко предостерегали американских граждан, чтобы они не ехали в Украину, не говоря уже об участии в боевых действиях. Мы не в состоянии помочь с эвакуацией граждан США из Украины, в том числе тех, которые могут решить поехать в Украину для участия в боевых действиях,

– добавил он.

Рид выехал из России в апреле 2022 года в результате обмена на российского пилота Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний срок заключения за сговор с целью контрабанды кокаина в США.

Бывший морпех Рид был арестован в Москве летом 2019 года якобы после нападения на российского правоохранителя. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Правительство США назвало Рида несправедливо задержанным и настаивало на его увольнении.

Ранение Рида не должно повлиять на переговоры относительно других пленных

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ранение в Украине Тревора Рида не должно иметь "никакого влияния" на переговоры об освобождении других удерживаемых американцев, пишет CNN.

Блинкен отметил, что видел отчеты о ранении Рида, однако не располагал дополнительной информацией о его состоянии. По его словам, инцидент с Ридом в Украине подчеркивает, почему правительство США предостерегает американцев от поездок в Украину.

"Как я уже отмечал ранее, даже со странами, где у нас есть глубокие разногласия, и почти по определению страны, которые произвольно задерживают или незаконно задерживают американцев, обычно являются странами, с которыми у нас есть глубокие разногласия – нам удается найти способы вернуть американцев домой", – сказал Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что США продолжат работу над возвращением из России репортера Wall Street Journal Пола Гершковича и Эвана Вилана. Обеих Россия обвиняет якобы в шпионаже.