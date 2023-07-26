Поранення морпіха підтвердив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель. Повідомляється, що Тревор Рід зазнав поранення кілька тижнів тому, але його обставини не уточнюються.

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Американця Ріда вивезли на лікування у Німеччину

У Держдепі розповіли, що американця вивезли на лікування в Німеччину. Це допомогла зробити неназвана неурядова організація. Патель підкреслив, що в Україні Рід "не займався жодною діяльністю від імені уряду США".

Ми надзвичайно чітко застерігали американських громадян, аби вони не їхали до України, не кажучи вже про участь у бойових діях. Ми не в змозі допомогти з евакуацією громадян США з України, зокрема тих, які можуть вирішити поїхати в Україну для участі в бойових діях,

– додав він.

Рід виїхав із Росії у квітні 2022 року в результаті обміну на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін ув'язнення за змову з метою контрабанди кокаїну у США.

Колишнього морпіха Ріда арештували в Москві влітку 2019 року нібито після нападу на російського правоохоронця. Його засудили до дев'яти років позбавлення волі. Уряд США назвав Ріда несправедливо затриманим і наполягав на його звільненні.

Поранення Ріда не має вплинути на переговори щодо інших полонених

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що поранення в Україні Тревора Ріда не повинно мати "жодного впливу" на переговори про звільнення інших утримуваних американців, пише CNN.

Блінкен зазначив, що бачив звіти про поранення Ріда, проте не мав додаткової інформації про його стан. За його словами, інцидент з Рідом в Україні підкреслює, чому уряд США застерігає американців від поїздок до України.

"Як я вже зазначав раніше, навіть із країнами, де у нас є глибокі розбіжності, і майже за визначенням країни, які довільно затримують або незаконно затримують американців, зазвичай є країнами, з якими у нас є глибокі розбіжності – нам вдається знайти способи повернути американців додому", – сказав Блінкен.

Блінкен наголосив, що США продовжать працювати над поверненням з Росії репортера Wall Street Journal Пола Гершковича та Евана Вілана. Обох Росія звинувачує нібито в шпигунстві.