Закончить войну до конца суток: у Путина совершили "атаку" на Зеленского
Источник:фейсбук Сергея Марченко
Когда у Путина рассказывают, что Зеленский может прекратить войну за день – это атака на президента.
Цель – заставить "уставших" от войны давить на президента, чтобы он подписал капитуляцию на условиях врага.
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Тактика Кремля не изменилась
В этом нет ничего нового. Так же путинцы давили на Порошенко, когда говорили, что они могут договориться о мире с любым другим президентом Украины, только не с Порошенко.
И тогда, и сейчас я поддерживаю президентов Украины. Потому что я не тупой и прекрасно понимаю, что прекратить агрессию может только агрессор. Президенты Украины могут лишь прекратить сопротивление. К их чести, сопротивление они не прекращали.
Зеленский сопротивляется Кремлю, несмотря на давление / Фото Офиса Президента
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Кремль хочет расколоть украинское общество
У Путина думают расколоть наше общество на тех, кто оказывает сопротивление и тех, кто боится и готов капитулировать. Здесь для победы нам действительно нужно единство. И я, ни минуты не раздумывая, стопроцентно поддержу президента Зеленского в борьбе с оккупантами до тех пор, пока последний метр украинской земли не будет освобожден.
Сколько бы мне лично это ни стоило, я никогда не обвиню Зеленского, что война до сих пор продолжается. Наоборот, подставлю свое плечо президенту Украины и буду держать до тех пор, пока нужно для победы.
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