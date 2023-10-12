Войны в Израиле и Украине: насколько отличаются территории боев – показываем на карте
7 октября 2023 года боевики ХАМАС фактически объявили войну Израилю. 24 февраля 2022 года российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины.
В свете того, что в последние дни мировое сообщество все свое внимание сконцентрировало на ситуации в Израиле, украинцы решили напомнить о масштабах великой войны внутри нашего государства.
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Масштабы боевых действий в Украине поражают
Для наглядности нам показали две карты Украины. На одной из них можно увидеть, как красным цветом выведена небольшая территория. Вероятно, говорится либо о площади самого Сектора Газа, либо о площади, на которой могли вести боевые действия боевики ХАМАС.
Вместо этого вторая карта демонстрирует карту боевых действий в Украине. Все те территории, которые находятся под оккупацией российских захватчиков, и которые ежедневно кровью и потом отбивают наши защитники.
Сравнение карт боевых действий в Украине и Израиле / Карта из сети
Собственно, в сети выложили эту карту-сравнение не просто так. С ее помощью стремятся достучаться до международного сообщества и призывать его предоставить нам еще большее вооружение. Чтобы Украина получила все необходимое для освобождения территорий из-под оккупации.
Украина воюет с гораздо большим врагом
На этом в эфире 24 Канала подчеркнул военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что по Израилю бьют неуправляемые ракеты. Да и площадь страны меньше, что позволяет эффективно прикрывать ее с помощью ПВО.
Мы воюем с гораздо большим врагом по количеству техники и ресурсов. Да и масштабы войны. Сравните длину линии фронта. Даже если Сирия включится. Это не сравнить с 1300 километрами линии фронта в Украине и количеством привлеченных военных,
– подчеркнул Крамаров.
Между тем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что 7 октября Израиль фактически пережил то же, что ежедневно переживает Украина.
Если посчитать, сколько снарядов по нам летит ежедневно, управляемых авиабомб, российских ракет, то Израиль вчера (7 октября – 24 Канал) пережил фактически то же, что ежедневно переживает Украина. Но территория Израиля – это одна область (Украина – 24 Канал),
– подчеркнул Юрий Игнат.
Он предположил, что по Израилю, когда говорилось об атаке 2 тысяч ракет, били не только ими, но и другими снарядами. ХАМАС мог запускать РСЗО типа "Град" или "Смерч" и использовать другие установки.