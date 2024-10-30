Обязаны контролировать действия: Южная Корея может отправить в Украину военных наблюдателей

Южная Корея рассматривает возможность отправки группы военных наблюдателей в Украину. Их целью будет наблюдение и анализ развертывания северокорейских войск на фронте.

Об этом сообщает Reuters. Ранее президент страны Юн Сок Йоль также заявил, что Южная Корея готовит делегацию в Украину и ЕС.

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Наблюдатели из Южной Кореи могут приехать в Украину

По данным представителя президента Южной Кореи, по меньшей мере 11 000 северокорейских военных были направлены в Россию, и более 3000 из них были перемещены ближе к линии фронта. Он добавил, что Пхеньян может получить ценный опыт для своих войск, которых привлекут к войне на стороне России и это будет представлять прямую военную угрозу для Южной Кореи.

Поэтому мы обязаны анализировать и контролировать действия северокорейских войск против нашего союзника Украины,

– заявил чиновник.

Южнокорейские официальные лица также обеспокоены тем, что Россия может предоставить Пхеньяну в ответ. Отмечается, что КНДР, вероятно, получит от Москвы военные и гражданские технологии, поскольку Северная Корея пытается запустить спутник-шпион и обновить возможности межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее Управление оборонной разведки Южной Кореи заявило, что войска КНДР могут понести большие потери, если их отправят в бой из-за полного отсутствия опыта ведения боевых действий беспилотниками, которые широко применяются в войне в Украине.