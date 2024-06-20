На войне в Украине могут появиться войска из КНДР: военный обозреватель оценил потенциальную угрозу

Тема корейских военных на войне в Украине уже на повестке дня у российских пропагандистов. Путинские приспешники говорят, что это будет симметричный ответ на действия стран Запада, которые пока раздумывают, отправлять ли свои войска в Украину.

В одном из пропагандистских эфиров прозвучало количество 200 тысяч, а другой российский военкор заявил о 500 тысячах солдат из КНДР. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, что пока мы слышим только фантазии военкоров и их рассуждения, которые вряд ли основываются на инсайде.

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Даст ли Ким Чен Ын своих солдат Путину

Впрочем, необходимо понимать, что чужеродные войска, в частности из Северной Кореи, – не самая эффективная сила на поле боя. Ведь они не знакомы с ситуацией, не мотивированы, не знают язык, не привыкли к климату, скорее всего, не имеют боевого опыта и вряд ли имеют боевую подготовку.

Если говорить о больших силах, то, по моему мнению, такое вряд ли возможно. Тем более 200 – 500 тысяч солдат единовременно. Это смахивает на откровенный бред,

– сказал Шарп.

По его словам, чтобы просто осилить перебросить, поставлять, разместить такое количество, нужны колоссальные усилия со стороны России, которые ей не по силам. Если подобного рода контингент все же окажется на фронте, то речь идет о гораздо меньшем количестве.

Россияне могут только мечтать о 500 тысячах корейских спецназовцев, но нельзя исключать вариант, что Ким Чен Ын даст России что-то в качестве эксперимента за большие деньги. Однако это будет большим публичным позором для Москвы.

Сотрудничество России с КНДР

Владимир Путин 18 июня впервые за последние 24 года совершил визит в КНДР. По данным росСМИ, лидер России и Северной Кореи подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В Кремле назвали этот документ "фундаментальным".

Также ряд СМИ сообщил, Ким Чен Ын пообещал Владимиру Путину полную поддержку в его войне против Украины.