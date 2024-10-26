Почему российские солдаты недовольны появлением войска КНДР на фронте

Войско из Северной Кореи в ближайшее время должно появиться в Курской области. Однако среди российских военных, по данным перехвата ГУР, это вызывает недовольство. Это может привести к раздражению и враждебному отношению россиян к северокорейцам, хотя их появление на фронте должно облегчить жизнь оккупантов.

Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что с северокорейскими военными, которые будут воевать рядом с российскими, могут возникнуть различные проблемы. В то же время в главном управлении генштаба России обеспокоены прибытием на фронт солдат и офицеров из КНДР. Там не понимают, как командовать тысячами вооруженных людей, не понимающих ни одного слова на русском.

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Россиян будут беречь

Однако, по мнению, военного эксперта, ни одна военная часть, которая выполняет боевую задачу, не откажется от внешней помощи, какой бы она ни была.

Поэтому нельзя говорить о глобальном недовольстве, наоборот российские войска довольны тем, что часть их проблем возьмет на себя кто-то еще, например, северокорейцы,

– объяснил он.

Теперь, по его словам, перебрасывание проблем на плечи не сослуживцев будет одна из задач россиян. Они будут нагружать военнослужащих из КНДР всем, чем только можно, и затыкать ими все дыры. А соответственно российских бойцов будут беречь.

В то же время недовольство у оккупантов может вызвать то, что придется делиться с северокорейцами определенной частью боеприпасов.

В принципе такая помощь должна заходить со своим боезапасом. Однако, вероятно, Владимир Путин очень спешил, чтобы показать участие северокорейских войск в войне. При этом, они остались не обеспеченными достаточным количеством боеприпасов и техники,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Перебросить на линию боестолкновения только военнослужащих из Северной Кореи – не большая проблема. Это можно было осуществить с помощью Ан-124 "Руслан", который, допустим, вылетел из Владивостока, сел в Мачулищах в Беларуси и выгрузил часть северокорейских солдат.

Однако обеспечить это войско техникой значительно сложнее.

Возможно, именно из-за спешки Путина, предположил он, первая часть войск из КНДР заходит без техники. Ее могут доставить через две – три недели по железной дороге с Дальнего Востока.

Поэтому уже в середине ноября 2024 года мы заметим на фронте северокорейскую технику, на которой будут передвигаться военнослужащие из КНДР,

– уверен Роман Свитан.

Напомним, что ГУР перехватило разговор оккупантов, которые находятся в Курской области. Они высказались о прибытии солдат из КНДР, а именно россияне сомневаются в возможности обеспечения северокорейцев российским командным составом. Ведь за каждыми 30 бойцами из Северной Кореи нужно закрепить одного переводчика и трех военнослужащих России.