Была сложная ситуация: военный ответил, почему исчезли корейцы на Курщине

Военные Северной Кореи понесли существенные потери на Курщине. Уже были сообщения о том, что их отвели. А дальше ситуация может развиваться по-разному.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что чрезвычайно сложной ситуация в Курской области была в январе. Именно тогда россияне вместе с войсками КНДР ежедневно делали огромное количество атак. Соответственно у них существенно возросли потери.

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Что будет дальше с войсками КНДР

Судя по всему, Россия не слишком хорошо обучала северокорейские подразделения. Они не всегда были готовы к противодействию дронами. Диктатору Ким Чен Ыну вполне могло не понравиться, как Россия использует его войска. Возможно, сейчас там решают, как именно применять эти подразделения на фронте.

Обратите внимание! В конце января в Силах специальных операций ВСУ сообщили, что уже 3 недели не видели северокорейских войск в Курской области.

По разным сообщениям, Северная Корея действительно отвела свои подразделения с линии фронта в Курской области. Далее есть 2 наиболее вероятных варианта развития событий.

Значительной активно войск КНДР сейчас не видно. Это может свидетельствовать о 2 фактах. Или их отвели на перегруппировку и доукомплектацию. Или же их вообще отвели и будут заменять российскими войсками,

– сказал Мусиенко.

В разведке Южной Кореи также говорили о том, что где-то с середины января войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях. Вероятно, их отвели из-за больших потерь.