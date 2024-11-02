"Выходят далеко за пределы поля боя": в ISW оценили последствия участия КНДР в войне против Украины

Последствия прямого привлечения военных КНДР к войне против Украины могут выйти далеко за пределы поля боя. В частности, это может иметь долгосрочное влияние на стабильность Корейского полуострова и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW). Эксперты также объяснили, как Кремль будет использовать солдат из КНДР.

Интересно Будет катастрофой для Ким Чен Ына: почему КНДР может остановить отправку своих войск в Россию

Какие последствия будет иметь участие Северной Кореи в войне

Аналитики ISW заявили, что Кремль, вероятнее всего, будет привлекать северокорейскую живую силу, чтобы поддерживать текущие наступательные усилия в войне против Украины. Кроме того, развертывания войск КНДР в войне против Украины подчеркивает постоянную зависимость Владимира Путина от поиска альтернативных путей формирования вооруженных сил, чтобы избежать более широкой мобилизации в России.

Впрочем, последствия участия военных КНДР в войне будут выходить далеко за пределы поля боя в Украине. В частности, Пхеньян надеется, что их солдаты получат боевой опыт в условиях современной войны, и который Северная Корея "может надеяться применить к будущим конфликтам, в которых она может участвовать".

Военная доктрина Северной Кореи определяет Южную Корею и Соединенные Штаты как противников, а война в Украине дает КНДР беспрецедентную возможность "практиковать" свою доктрину в условиях боя, которые могут напоминать будущие конфликты на Корейском полуострове из-за технологических и тактических нововведений,

– отметили аналитики.

В ISW отметили, что сближение между Северной Кореей и Россией создает явную вероятность угрожать долгосрочной стабильности Корейского полуострова и более широкого Азиатско-Тихоокеанского региона.

Хотя Пхеньян категорически отрицает все доказательства отправки своих военных в Россию, однако северокорейские солдаты уже прибыли в Курскую область. Там они вступят в бой с ВСУ.

Аналитики отметили, что при этом Кремль неоднократно подчеркивал якобы предполагаемой законности сотрудничества России с КНДР. Вероятно, российская пропаганда делает это для того, чтобы "наладить отношения с Южной Кореей и помешать Сеулу напрямую прислать прямую военную помощь Украине". Кроме того, постоянное отрицание КНДР своего участия в войне может отражать также и желание избежать дополнительных международных санкций.

Как резюмируют аналитики ISW, присоединение Северной Кореи к России имеет ряд негативных последствий. Во-первых, получение нового главного союзника увеличивает шансы на то, что КНДР "сможет победить в войне или хотя бы выжить". Поэтому, Пхеньян может прибегать к более рискованному поведению.

Во-вторых, Северная Корея с помощью сотрудничества с Россией уменьшит свою экономическую и военную зависимость от Китая, а соответственно – уменьшит уверенность Южной Кореи в том, что Пекин может сдержать "импульсы" Пхеньяна. В-третьих, Россия не будет сдерживать КНДР, а наоборот – может поощрять к военному противостоянию с Южной Кореей.