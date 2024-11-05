Россияне обучают бойцов КНДР ведению войны и даже планируют отправку инструкторов в Пхеньян

Россия обучает военных Северной Кореи, как вести современную войну. Оккупанты даже планируют отправить своих инструкторов в Пхеньян, чтобы они там тренировали северокорейских бойцов.

Россия обучает как военных, так и офицеров из КНДР, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Что говорят в Центре противодействия дезинформации о войсках КНДР в России

Россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны. Будут применять в бою. КНДРовцы в российской военной форме, в российских подразделениях на Курщине. Их учат применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов",

– объяснил Коваленко.

По его словам, Кремль планирует направить в Северную Корею инструкторов беспилотников, чтобы те тренировали военных непосредственно в КНДР.

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Стоит заметить, что разведка Южной Кореи рассказала, что соглашение между Россией и Северной Кореей предусматривает, что за вступление в войну против Украины оккупанты платят северокорейским военным по 2 тысячи долларов.

Также Россия предложила 600 – 700 тысяч тонн риса, что нужно КНДР, чтобы покрыть более чем половину того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса. Также Москва обещала передовые космические технологии и покупает у КНДР оружие на миллиарды долларов.

В свою очередь Северная Корея бросила в Россию генерала, близкого к Ким Чин Ыну.