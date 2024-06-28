Путин должен заплатить достаточную цену: отправит ли КНДР инженерные войска в Украину

КНДР может отправить свои инженерные войска в Украину. Однако для этого Путин должен заплатить очень высокую цену.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп озвучил 24 Каналу мнение, что за договором между КНДР и Россией надо очень внимательно следить.

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Условия предоставления КНДР своих войск России

Шарп рассказал, что договор о стратегическом сотрудничестве России и КНДР предусматривает и обоюдную оборону 2 стран. Конечно, с точки зрения логики нельзя говорить, что на Россию кто-то напал, но в диктаторском мире все возможно.

От КНДР можно ждать помощи личным составом, если Путин заплатит Киму достаточную цену. Сколько именно и как – это уже другой вопрос. Однако мечты российских пропагандистов о сотнях тысяч солдат КНДР – это за пределами разумного, но контингент в сотню – несколько тысяч человек способны решать определенные задачи,

- отметил военный обозреватель из Израиля.

Вероятные плюсы для Украины

По его словам, не только в негативном аспекте следует рассматривать этот вопрос. Во-первых, корейцы заменят российские тыловые части, а значит их отправят на фронт, где они будут мало полезными. Во-вторых, сотрудничество России с КНДР заставило больше беспокоиться Южную Корею и Японию.

"Они могут усилить помощь Украине. Такое укрепление отношений между Россией и КНДР вызывает огромное беспокойство в Сеуле и Токио. Если исходить из логики такого подхода, оно не должно просто вызывать беспокойство, оно должно вызвать шаги в ответ практического характера", – заметил Шарп.