Есть 2 неприятных сценария: как военные КНДР могут помочь России в войне

Все чаще звучит информация, что КНДР направит своих военных на войну против Украины. Они могут наделать некоторые проблемы для нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, прокомментировав информацию о войсках КНДР в Украине. Пока нет никаких подтверждений, что какие-то северокорейские подразделения воюют непосредственно на нуле.

К теме Отправка войск КНДР в Украину: как это может происходить и сколько бригад имеет Пхеньян

Как Россия может использовать войска КНДР

Как отметил Нарожный, и Украина, и Россия имеют определенные проблемы с плотностью войск. Поэтому определенные батальоны регулярно передают под подчинение другим бригадам. Бывают случаи, что приданных подразделений может быть 10 – 12 единиц.

Как в таком случае могут воевать северокорейцы – сложный вопрос. Они банально будут сразу погибать из-за языкового барьера.

Представьте 100 километров фронта, где 5 километров держит КНДР, а следующие 3 – Россия. Как они будут работать между собой? Через переводчика? Думаю, что в российской армии мало людей со знанием корейского и наоборот. Пока все переведут, то они будут уничтожены,

– сказал Нарожный.

Несмотря на это, есть 2 сценария, при которых Россия может использовать войска КНДР. Первый – служба в глубоком тылу. Они могут охранять стратегические объекты. Второй – инженерная работа. КНДР может построить дорогу, мост или какие-то укрепления.

К сожалению, при двух этих вариантах российские оккупанты смогут высвободить определенное количество своих войск. Их сразу кинут на фронт.

Обратите внимание! В Минобороны Южной Кореи считают, что КНДР направит свои войска в Украину. Ранее Россия и Северная Корея подписали договор, который похож на военный альянс. Поэтому возможность отправки войск вероятна. Но пока нет подтверждений, что КНДР передала свои подразделения для поддержки пехоты оккупантов.

Известно, что некоторые подразделения КНДР еще раньше направили в Украину. По некоторой информации, они наблюдают за качеством и использованием северокорейского оружия. Недавно ВСУ уничтожили ракетным ударом 6 офицеров КНДР под Донецком.