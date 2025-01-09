КНДР потеряла в войне против Украины 4 тысячи солдат, –Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери КНДР в войне против Украины. По состоянию на сейчас потери среди северокорейцев составляют 4 тысячи человек убитыми и ранеными.

В Северной Корее совсем не ценят своих людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись заседания "Рамштайн".

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"Путин начал нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы эта война продолжалась. КНДР изучает современную войну. Они не ценят своих людей. Они теряют их – 4 тысячи по состоянию на сейчас", – сообщил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что такое сближение с Северной Кореей показывает слабость Владимира Путина. Кремлевский диктатор никогда не унизился бы до того, чтобы умолять Пхеньян. Это могло быть только из-за критических проблем.

Поэтому необходимо удерживать давление на Москву. В частности, Зеленский призвал усиливать санкции против России.

Напомним, в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Владимир Зеленский отмечал, что в Россию уже прибыли 12 тысяч северокорейцев. В частности, 3 800 уже были убиты или ранены в боях с Силами обороны Украины. Однако КНДР потенциально может отправить в Россию еще больше военных.