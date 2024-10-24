Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий, – ГУР

Северокорейские солдаты уже находятся на Курщине. В ГУР рассказали, сколько военных Ким Чен Ына перебросили в Россию.

Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны - в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в курской области России.



Подготовка прибывших на Россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора – “барановский” (уссурийск), “донгуз” (улан-удэ), “екатеринославский” (екатеринславка), 248-й (князе-волконское) и 249-й (сергеевка).



На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель.



По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных на Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.



