Россия привлекла к войне против Украины военных КНДР, которые защищали Курскую область. Западные журналисты очертили, как происходили атаки военных КНДР.

Украинский командир, командир резервной группы 4-й роты 33-го десантно-штурмового полка Игорь "Сахара" Коновал рассказал, что в бою военные КНДР атаковали в стиле, похожем на сцены из фильмов о Второй мировой войне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Просто бросались от линии деревьев

Он объяснил, что военные КНДР, которые воевали на стороне России, не имели должной подготовки. Россияне использовали их как "пушечное мясо".

По словам Коновала, их действия на поле боя часто выглядели хаотичными и напоминали боевые тактики прошлых войн.

В начале января "Сахара" участвовал в операции по захвату поселка Махновка в Курской области. Во время боевых действий украинские военные заметили северокорейских солдат, которые бегали между зданиями и подвергались ударам артиллерии.

В бою они просто бросались вперед от линии деревьев, как в фильме о Второй мировой войне,

– объяснил он.

Военный сказал, что, вероятно, им не хватало командования, поэтому они не знали, что делать в этой ситуации. Бойцы нашего подразделения также были удивлены таким поведением.

Тактика "человеческих волн"

Солдаты КНДР, вероятно, прошли только базовые учения перед тем, как их отправили в зону боевых действий.

Такой стиль ведения боя совпадает с оценкой администрации США, которая ранее заявила, что северокорейские войска используют тактику "человеческих волн". В то же время она не дает значительных результатов.

Войска КНДР не имели боевого опыта десятилетиями. В боях в России погибли или получили ранения около 4000 солдат КНДР.