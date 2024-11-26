"Быстро выходите": ГУР перехватило разговор военных КНДР на Курщине

Украинские разведчики перехватили разговор северокорейских военных, которых Россия разместила на Курщине. Во время разговора военный КНДР проверяет связь и подгоняет солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. Там обнародовали фрагмент этого разговора.

Смотрите также Их готовили в Рязани и Мулянке, – в Генштабе раскрыли детали о подразделениях КНДР на Курщине

Разведка перехватила разговор военных КНДР на Курщине

В ГУР рассказали, что в перехваченном разговоре военных КНДР на Курщине дежурный на рации северокореец проводит сеанс проверки связи и подгоняет солдат.

Быстро выходите! Быстрее, быстрее двигайтесь назад,

– прокричал военный.

Разведчики отметили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Разговор северокорейских военных в Курской области: смотрите видео

Напомним, 9 ноября 2024 года украинские военные разведчики также перехватили радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР.



Северные корейцы, размещенные для выполнения задач в Курской области, вели эфир на корейском. В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.