Численность войск КНДР в России возрастет до 100 тысяч, –Зеленский

Численность северокорейских войск, размещенных на территории России, достигла 11 тысяч. Президент Владимир Зеленский считает, что вскоре количество солдат КНДР значительно увеличится.

Северная Корея поставляет России оружие и войска для поддержки государства в войне против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также До конца года Россия будет вынуждена активнее использовать войска КНДР

Что известно о заявлении Зеленского

В онлайн-обращении к Европейскому парламенту Владимир Зеленский сообщил, что количество военных КНДР на территории России может вырасти в разы.

Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек,

– заявил Зеленский.

На прошлой неделе южнокорейское разведывательное агентство сообщило, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

Стоит отметить, что в этом месяце Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. В частности, документ содержит положения о взаимной обороне.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Россия продолжает наращивать свои войска.

Страна-агрессорка формирует новые бригады из российских наемников и северокорейцев. А также работает над тем, чтобы "создать силы, которые смогут противостоять, поскольку приоритетом является оборонительная и стабилизационная операции".