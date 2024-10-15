Россия формирует батальон из граждан КНДР на базе бурятской бригады, – СМИ

Россияне начали формировать новый батальон из граждан Северной Кореи. Их планируют привлечь к бригаде, которая была укомплектована бурятами.

Об этом пишет издание LIGA.net со ссылкой на источник в военной разведке. Этим граждан могут привлечь к боевым действиям в Курской области страны-агрессора.

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Что известно о возможном формировании батальона из солдат из КНДР

Собеседник издания рассказал, что "особый бурятский батальон" формируют на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады армии России.

Источник также сообщил, что ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет примерно 3 000 человек. Сейчас военных из КНДР обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.

Собеседники из разведки предполагают, что этот батальон потенциально может участвовать в боевых действиях в районе Суджи и Курска, где сейчас проводят свою операцию ВСУ.

К слову, Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 14 октября рассказал, что Россия имеет планы фактически включить КНДР в войну против Украины. Об этом стало известно из докладов ГУР МО и Службы внешней разведки во время Ставки Верховного Главнокомандующего.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сказал, что информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и привлечении их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока – выдумки.

Кроме того, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заметил в своих соцсетях, что КНДР может стать серьезным игроком в нашей войне. Ведь, кроме примерно 70% внешних поставок боеприпасов, страна может привлечь еще и большой мобилизационный ресурс.