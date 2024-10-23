Аж глаза на лоб полезли: пропагандист изо всех сил врет о войсках КНДР в России

Северная Корея передала России определенные подразделения для участия в войне против Украины. Однако российские пропагандисты аж "пенятся", но убеждают, что ничего такого не происходит.

Российский пропагандист Евгений Попов откровенно врет, что войска КНДР в России – это якобы вообще выдумка Украины и Запада. Мол, ничего такого вообще не происходит.

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Россия продолжает врать

Пропагандист Попов убеждает, что кадры, где военные из КНДР находятся на одном из российских полигонов – это выдумка. Также все видео, которые были недавно опубликованы с личным составом из Северной Кореи, оказывается, ничего не доказывают. У него аж глаза на лоб полезли, чтобы убедить будто ничего не происходит.

По данным украинской разведки, до ноября аж 11 тысяч военных КНДР будут готовы участвовать в войне против Украины. Уже известно, что первые 2600 личного состава отправятся в Курскую область. Что будут делать с остальными оккупантами – пока неизвестно.

В издании The Economist привели слова руководителя ГУР Кирилла Буданова, который прокомментировал сотрудничество России и КНДР. По его словам, Россия поможет Северной Корее обходить санкции. Также они передали определенные технологии тактического ядерного оружия малой мощности и "системы запуска подводных ракет".