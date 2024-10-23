Російський пропагандист Євгєній Попов відверто бреше, що війська КНДР в Росії – це буцімто взагалі вигадка України та Заходу. Мовляв, нічого такого взагалі не відбувається.

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Росія продовжує брехати

Пропагандист Попов переконує, що кадри, де військові з КНДР перебувають на одному з російських полігонів – це вигадка. Також усі відео, які були нещодавно опубліковані з особовим складом з Північної Кореї, виявляється, нічого не доводять. У нього аж очі на лоба полізли, щоб переконати ніби нічого не відбувається.

За даними української розвідки, до листопада аж 11 тисяч військових КНДР будуть готові брати участь у війні проти України. Вже відомо, що перші 2600 особового складу вирушать у Курську область. Що робитимуть з рештою окупантів – поки невідомо.

У виданні The Economist навели слова керівника ГУР Кирила Буданова, який прокоментував співпрацю Росії та КНДР. За його словами, Росія допоможе Північній Кореї обходити санкції. Також вони передали певні технології тактичної ядерної зброї малої потужності та "системи запуску підводних ракет".