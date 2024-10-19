Это должно стать красной линией для США, – конгрессмен об использовании Россией войск КНДР
Использование Россией северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для США. Администрации Байдена уже направили соответствующее письмо.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в сети Х. Он также опубликовал свое письмо к Байдену в сети, передает 24 Канал.
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Войска КНДР в Украине должны стать красной линией для США
Конгрессмен Тернер заявил, что войска Северной Кореи, которые Россия использует в войне против Украины, должны стать красной линией для США. Поэтому, он отправил администрации Байдена соответствующее письмо.
Почему администрация Байдена – Харрис не смогла вовремя проинформировать Конгресс о передвижении северокорейских войск в Россию? Сегодня я направил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация предоставила ответы на вопросы Комитета по вопросам разведки, и чтобы использование северокорейских войск против Украины стало красной линией для США и НАТО,
– подчеркнул конгрессмен.
В письме, который Тернер опубликовал в сети, упоминается о 10 тысячах солдат КНДР, которых Россия планирует использовать в войне против Украины. Конгрессмен также добавляет, что эти данные подтверждают украинские и южнокорейские спецслужбы. Поэтому, Тернер считает эти события "крайней эскалацией" в войне.
Письмо конгрессмена к Байдену / Скриншот Майка Тернера
На сообщение конгрессмена уже отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. В телеграм-канале он высказал свое мнение относительно красных линий.
На самом деле, настоящая красная линия – это начать считать военную инфраструктуру России законной целью для западного оружия,
– отметил Коваленко.
Ранее в сети опубликовали кадры, как Россия экипирует солдат из Северной Кореи в форму захватнической армии. Известно, что это происходило на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России.