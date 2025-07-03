Уже изучают дроны: в ЦПД ответили, может ли Кремль перебросить войска КНДР на фронт

По данным западных СМИ, Северная Корея может отправить до 30 тысяч солдат для участия в войне против Украины. По состоянию на сейчас их нет на территории нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, заметив, что пока рано говорить о 30 тысячах войск КНДР в Украине. Однако Россия действительно имеет партнерские отношения с Северной Кореей. И ситуация может развиваться по-разному.

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Будут ли войска КНДР в Украине

Как отметил Коваленко, Северная Корея имеет миллионную армию. Они действительно могут быстро отмобилизовать много пехоты. Об этом также должны думать и европейские страны. Ведь вполне возможен сценарий, что через несколько лет войска КНДР в российской форме полезут на те же страны Балтии.

Сейчас не стоит говорить, что северокорейские войска пойдут воевать на территории Украины. Однако теоретически они могут прибыть в Россию, а затем начать "подписывать контракты". Как все произойдет – будет видно в будущем.

КНДРовцы помогли России на Курщине. По состоянию на сейчас их нет на территории Украины. Хотя ситуация меняется ежемесячно. Но пока о 30 тысячах войск КНДР на линии соприкосновения говорить рано,

– сказал Коваленко.

При этом российские инструкторы занимаются с корейцами на нескольких полигонах. Они изучают дроны. Также в КНДР налаживается производство "Шахедов".

Нельзя откидывать варианты, что северокорейцев будут маскировать под бурятов. Или же они будут подписывать контракты. Но по состоянию на сейчас этого нет,

– подчеркнул Коваленко.

Добавим, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея усовершенствовала свои баллистические ракеты KN-23 с помощью России. Теперь они стали значительно точнее.